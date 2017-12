Mattermost – najlepsza na świecie chmurowa alternatywa dla Slacka

QNAP Systems, Inc. (QNAP®) oficjalnie udostępnił dziś aplikację Mattermost w wersji dla urządzeń QNAP NAS. Mattermost jest podobnym do Slacka systemem komunikacji grupowej, powszechnie uważanym za najlepsze i najbardziej zaawansowane narzędzie tego typu. Dzięki aplikacji Mattermost na NAS-ie, firmy i organizacje mogą liczyć na zwiększenie produktywności – poprzez zaoferowanie pracownikom narzędzi do komunikacji w zespołach, doskonale wpisujących się w ich model pracy i potrzeby.

"Chcemy dostarczyć naszym użytkownikom łatwe w obsłudze narzędzie do prowadzenia poufnych rozmów, idealne do codziennej komunikacji. Mattermost na QNAP NAS daje im również możliwość tworzenia własnych prywatnych serwerów chat, dzięki którym treść rozmów i pliki nie będą wysyłane poza NAS-a” – wyjaśnia Aseem Manmualiya, Product Manager QNAP.

Administrator systemu, w którym wdrożono Mattermost, może monitorować statystyki poszczególnych zespołów, zmieniać role ich członków, aktywować i dezaktywować konta, tworzyć nowe zespoły i konfigurować inne ustawienia systemowe. Użytkownicy mogą z kolei wysyłać zaproszenia do poszczególnych zespołów, dodawać ich do poszczególnych kanałów, zmieniać nazwy kanałów, a także importować kontakty i motywy graficzne ze Slacka (lub tworzyć własne).

Jeśli użytkownik nie będzie w danym momencie w stanie brać udziału w dyskusji, może liczyć na bieżące informacje dostarczane za pomocą powiadomień e-mail. Aplikację Mattermost można również zainstalować na urządzeniach z Android oraz iOS – by dzięki temu stale być w kontakcie ze współpracownikami.

Dostępność

Mattermost jest już dostępny w QTS App Center.

Wymagania systemowe:

a) NAS QNAP z procesorem x86; b) QTS 4.3.3 (lub nowszy); c) Container Station v1.7.2415 (lub nowszy). Więcej informacji o Mattermost znaleźć można na stronie https://www.qnap.com/solution/instant-messaging/pl-pl/.