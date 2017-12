Genesis: plecak gamingowy ze złączem USB

Plecaki gamingowe okazały się dla Genesis strzałem w dziesiątkę. Nic więc dziwnego, że producent postanowił poszerzyć ofertę o kolejne modele – tym razem przyszła pora na Pallad 400.

Producent starał się, by Pallad 400 sprawdzał się zarówno przy przenoszeniu sprzętu, jak i przedmiotów niezwiązanych z gamingiem. Oczywiście standardem jest wyściełana komora główna na laptop. Genesis wzbogacił przy tym swój produkt o wytrzymałą i sztywną konstrukcję, gwarantującą bezpieczeństwo komputerowi. Co więcej, plecak wykonano z wodoodpornego materiału.

Tyle przestrzeni!

Prócz tego Pallad 400 posiada drugą przestronną komorę na gamingowe peryferia. Jeśli jednak ktoś nie zamierza przenosić klawiatury, myszki czy słuchawek, zawsze może wykorzystać tę przestrzeń do trzymania w niej książek, dokumentów czy innych przydatnych rzeczy. Warto też wspomnieć o znajdujących się w komorze przegródkach na mniejsze przedmioty.

Ładuj do pełna

Na tym jednak nie koniec. Plecak posiada też pięć kieszeni z dodatkowymi przegródkami, m.in. na telefon. Dodatkowo Pallad 400 wyposażono w zewnętrzny port USB, umożliwiający wygodne ładowanie telefonu w czasie podróży.

Aż chce się go nosić

Prócz tego, że plecak powinien być wytrzymały i funkcjonalny, dobrze przy tym, by był i wygodny. Pallad 400 może się pochwalić ergonomicznymi paskami na ramiona, dodatkowo wzbogaconymi o odblaski. Elementy odblaskowe znalazły się także na froncie plecaka - jest to niepozorny, choć bardzo ważny element, przydatny zwłaszcza zimą, gdy zmrok zapada bardzo szybko.

Plecak Pallad 400 kosztuje około 149 zł.

Cechy produktu:

• Materiał: poliester

• Komory główne: 2

• Kieszenie zewnętrzne: 5

• Dedykowany rozmiar: 15.6”

• Wymiary: 450 x 310 x 140 mm

• Kolor: czarny