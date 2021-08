MasterLiquid ML240L V2 RGB White - jasna strona chłodu

Skąpane w bieli chłodzenie AiO MasterLiquid ML240L V2 RGB White to propozycja dla użytkowników poszukujących wydajności i elegancji. Druga generacja zestawu ML240L V2 ma stanowić konkurencję dla tradycyjnych chłodzeń, oferując osiągi topowych coolerów, wysoką kulturę pracy i niezawodność przez lata.

MasterLiquid ML240L V2 RGB White to kompletny zestaw AiO. Biała wersja, podobnie jak czarna, zawiera szereg nowości. Wśród nich producent wymienia trójfazowy silnik pompki, który ma być cichszy i efektywniejszy. Zmiany poczynione w wirniku i obudowie blokopompy mają przełożyć się na lepszą cyrkulację cieczy, ograniczone utlenianie czynnika, a także pozytywnie wpłynąć na kulturę pracy i wydajność.



Chłodnicę modelu MasterLiquid ML240L V2 RGB White przykrywają białe wentylatory SickleFlow 120 RGB. Wśród ich zalet projektanci wymieniają emisję hałasu poniżej 27 dB(A) oraz trwałość szacowaną na około 20 lat ciągłej pracy. Jednocześnie każdy z nich ma być w stanie przetłoczyć przez radiator do 105 m sześciennych powietrza w ciągu godziny. Wentylatory posiadają poprawiony system mocowania oraz podświetlenie RGB.



Iluminacja jest także wkomponowana w blokopompę, gdzie skrzy się sześciokątne logo producenta. Efekty świetlne emitowane przez chłodzenie AiO MasterLiquid ML240L V2 RGB White można zsynchronizować z pozostałymi podzespołami. Cooler Master deklaruje pełną kompatybilność z popularnymi systemami producentów płyt głównych, takimi jak: Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light i Polychrome Sync.



Chłodzenie wodne MasterLiquid ML240L V2 RGB White ma sobie radzić z procesorami o TDP do 200 W. Jest to wartość przekraczająca potrzeby większości dostępnych na rynku CPU, z topowymi modelami włącznie. Całość wyceniono na około 369 złotych. Urządzenie z logo Cooler Master już pojawia się w sklepach.

Zdjęcia hi res dostępne tutaj

Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: wodne

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156

o AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

• maks. TDP procesora: 200 W

• wymiary radiatora: 277 x 119,6 x 27,2 mm

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary pompy: 79,9 x 76 x 47,1 mm

• głośność pompy: <15 dB

• średnica wentylatorów: 120 mm

• liczba wentylatorów: 2

• prędkość obrotowa wentylatorów: 650 - 1800 obr./min. (+/- 5%)

• maks. przepływ powietrza: 105 m3/h (1 wentylator)

• szacowana żywotność wentylatora: 160000 godzin

• głośność wentylatora: 8 - 27 dB