IRIScan Desk 5 Pro - niezbędnik projektanta

IRIScan Desk 5 Pro to kompaktowy, przenośny skaner, który ma pozwalać na łatwe i szybkie skanowanie dokumentów w formacie A3. Można go również wykorzystać do zdalnych prezentacji. Tym samym jest to narzędzie, którego potencjał powinny docenić biura projektowe i architektoniczne.

Czasy się zmieniają, ale jedno pozostaje w Polsce dość niezmienne - liczba dokumentów, które trzeba dostarczać w formie papierowej. Projektując dom, sieć wodną, energetyczną czy zagospodarowanie terenu, nie sposób uniknąć formatu A3 i konieczności jego wielokrotnego powielania. I tu z pomocą przychodzi skaner IRIScan Desk 5 Pro. Jest to kompaktowe, przenośne urządzenie, które ma bez trudu cyfryzować dokumenty dwukrotnie większe od standardowych A4.

Ponadto jest ono pozbawione ruchomych elementów, które przy intensywnym użytkowaniu mogłyby spłatać figla. Digitalizacja odbywa się przy użyciu cyfrowej kamery o rozdzielczości 12 megapikseli. Skany mogą być automatycznie zapisywane w formacie PDF lub JPG. W razie potrzeby można też rozpoznać znajdujący się na nich tekst i zapisać go do plików tekstowych (.txt), skoroszytów (.xls) czy ePub.

W przypadku stron A4, IRIScan Desk 5 Pro ma być w stanie zeskanować do 20 stron na minutę, rozpoznając przy tym moment obrócenia strony. Powielanie całych projektów budowlanych, wykonawczych czy designerskich nie powinno zatem stanowić problemu. Architekci i projektanci mogą jednocześnie wykorzystać sprzęt do zdalnych warsztatów z klientem, by na bieżąco pokazywać szkicowaną koncepcję i nanosić poprawki, tak jakby zleceniodawca był obok.

Znajdujący się w biurze skaner IRIScan Desk 5 Pro można też wykorzystać do szybkiego skanowania wizytówek, z których dane mogą być składowane w scentralizowanej bazie. Bardziej medialne studia mogą docenić opcję pozwalającą na przygotowanie internetowych samouczków i kursów. Dzięki łączeniu obrazu z dwóch kamer - internetowej oraz tej umieszczonej w skanerze - można skutecznie chwalić się wiedzą i profesjonalizmem w Sieci i tym samym budować wizerunek marki.

Chętni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości dawanych przez skaner IRIScan Desk 5 Pro, mogą kupić go w cenie około 1450 zł.

Dane techniczne:

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo : AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień