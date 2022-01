Master XP zapowiada turnieje Master Cup Community

Marka Master XP, należąca do firmy Cooler Master, oferuje graczom środowisko, w którym mogą zdobywać doświadczenie w swoich ulubionych grach. To właśnie dzięki Master Cup Rocket League European Edition zawodnicy Rocket League z Europy mogli zbudować swoją markę. Teraz przyszedł czas na kolejne drużyny.

Master Cup wraz ze swoimi partnerami opracowuje unikalne turnieje skupiające się na społecznościach. Mają one na celu podniesienie poziomu zwykłych, tzw. casualowych graczy. Dzięki nim mają oni szansę stać się bohaterami jutra, jednocześnie czerpiąc radość z przyjaciółmi dzięki turniejom z serii Master Cup Community. Obejmują one kilka kategorii gier, od sportowych poprzez walki, shootery czy towarzyskie.

Wszystkie wydarzenia są otwarte dla szerszej publiczności, a dla graczy przygotowana jest pula nagród o wysokości poniżej 1000 euro. Jej wysokość ma zachęcić do udziału amatorów gier z sąsiedztwa, dając im opcję wspólnego spędzenia wolnego czasu. Jednocześnie nie przyciągnie ona do udziału gwiazd e-sportu, które wywindowałyby poziom lokalnych rozgrywek ponad możliwości casualowego gracza.

Turnieje Master Cup Community rozpoczną się 15. stycznia i będą odbywać się co kwartał. Gry, które będą rozgrywane to m.in. Crab game, Fall Guys, KnockOut City 3v3, Colonist.io. Brawhalla, Golf with Friends i CS:GO (Wingman).

Aby wziąć udział gracze powinni odwiedzić stronę organizatora i dołączyć całkowicie za darmo. W ten sposób można przystąpić do rywalizacji i mieć szansę na wygranie gadżetów od partnerów Master XP.

Harmonogram rozgrywek:

• 15. stycznia - Crabgame

• 22. stycznia - Fall Guys

• 29. stycznia - KnockOut City

• 5. lutego - Colonist.io

• 12. lutego - Brawhalla

• 19. lutego - Golf with Friends

• 26. lutego - CS:GO (Wingman)

Wszystkie turnieje Master Cup Community będą streamowane we współpracy ze społecznością graczy za pośrednictwem kanału Master Cup na platformie Twitch z wirtualnym studio.