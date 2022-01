Maxcom FW22 Classic – nowoczesne technologie, retro design

Smartwatch Maxcom FW22 Classic potrafi monitorować ciśnienie i saturację krwi oraz wykonać badanie EKG. To jednak tylko mała część w jego technologicznym arsenale możliwości. W sferze designu, ten niedrogi smartwatch przenosi nas do końcówki XX wieku.

Na rynku urządzeń wearables znajdziemy wiele propozycji, dostępne są również takie, które zaskakują designem. Tak jest w przypadku modelu FW22 Classic, polskiej marki Maxcom. Jego koperta i pasek przypominają nam lata 90., kiedy prosty, nonszalancki styl był bardzo na czasie. Technologicznie jednak mamy to do czynienia z urządzeniem, które zdecydowanie pasuje do obecnych czasów.

Wytrzymały

Wykonana z tworzywa koperta modelu Maxcom FW22 Classic wyposażona została w wyświetlacz TFT IPS o rozmiarze 0,96. W jej wnętrzu zainstalowano baterię litowo-jonową o pojemności 200 mAh, która zapewnia do 10 dni korzystania z urządzenia między ładowaniami. Urządzenie jest wytrzymałe i charakteryzuje się klasą odporności na pył i wodę – IP68.

Zdrowie na oku

Jedną z niezaprzeczalnych zalet smartwatchy jest wyposażenie ich w szereg czujników, które pozwalają na monitorowanie zdrowia użytkownika. Nie inaczej jest w przypadku modelu Maxcom FW22 Classic, który jest w stanie weryfikować jakość naszego snu, ale również ważne parametry życiowe. Urządzenie dostarczy nam informacji na temat naszego tętna, ciśnienia i saturacji krwi, jak również umożliwia skorzystanie z funkcji EKG.

Smartwatch Maxcom FW22 Classic to również idealny towarzysz podczas aktywności fizycznej. W tym zakresie został wyposażony w liczne tryby sportowe, krokomierz czy stoper. Podczas treningów na świeżym powietrzu nie bez znaczenia jest jego odporność na pył i wodę, która sprawia, że żadne warunki atmosferyczne nie są mu straszne.

Ważnym zadaniem każdego smartwatcha jest ułatwienie korzystania ze sparowanego smartfona. Dzięki łączności Bluetooth użytkownik Maxcom FW22 Classic otrzyma za jego pośrednictwem powiadomienia push na temat przychodzących połączeń czy wiadomości. Smartwatch ten współpracuje z aplikacją M Active 2.

Cena i dostępność

Maxcom FW22 Classic dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej – 99 zł – oraz w specjalnej ofercie sieci Neonet – 59,99 zł.

Funkcje:

Pulsoksymetr, monitor pracy serca, monitor snu, monitor tętna, monitor ciśnienia krwi, tryby sportowe, krokomierz, stoper, powiadomienia o wiadomościach, powiadomienia o połączeniach.

Specyfikacja:

Koperta z tworzywa, wyświetlacz 0,98” IPS TFT, bateria Li-ion 200 mAh, czas pracy do 10 dni, Bluetooth 4.0, klasa wodoszczelności IP 68, aplikacja M Active 2.