Lustrzanka, kompakt czy może smartfon najlepszy do robienia zdjęć?

Podstawowym pytaniem, które już na wstępie powinniśmy sobie zadać, to do czego będzie nam służył aparat fotograficzny. Gdzie będziemy go głównie używać i na jakich zdjęciach nam będzie głównie zależeć?

Inny aparat bowiem wybierzemy, jeśli chcemy się zająć na poważnie fotografią, a całkiem inny nam będzie potrzebny do robienia zdjęć okazjonalne rodzinie. W jakich miejscach będziemy chcieli głównie fotografować - czy to będzie plaża, zachód słońca, czy też może wypad do klubu gier na automaty online. Ważne też jest jaki mam zasób gotówki, czy to będzie zakup jednorazowy, czy też może będziemy planować rozbudowywać nasz sprzęt do robienia zdjęć.



Jeśli stajemy przed dylematem wyboru narzędzia do robienia zdjęć, to znalezienie odpowiedzi na te pytania pozwoli nam uchronić się przed złym wyborem. Sprzęt, który kupujemy ma służyć nam i tylko nam, nie być modnym gadżetem który będzie w naszym posiadaniu, leżąc na dnie szafy.

Jeśli stwierdzisz, że jesteś amatorem fotografii, osobą, która traktuje robienie zdjęć, jako dobrą zabawę i sposób na zachowanie wspomnień, wybór jest prosty, łatwy i oczywisty – kompakt lub smartfon.

Lustrzanka to wydatek rzędu kilku tysięcy, do tego miesiące nauki, aby opanować niuanse takie jak balans bieli, ostrość, lampy, szumy, przysłony, wyostrzenia i sama nie wiem czym jeszcze. Wspomnieć trzeba też o tym, że sprzęt jest ciężki i niewygodny. No i najważniejsze - nawet najlepszy aparat nie zagwarantuje ci cudownych zdjęć, gdyż to człowiek robi zdjęcia, a nie aparat. Więc jeśli zależy Ci tylko na fajnych ujęciach i ostrych zdjęciach, a nie masz ani czasu na naukę, ani umiejętności do obsługiwania takiego sprzętu, odpuść sobie lustrzankę z wymienną optyką.

Wybór powoli się zawęża – kupić mały kompakcik, czy też flagowy smartfon. I tu musimy się skupić na wadach i zaletach obu tych przedmiotów, by móc zdecydować, co zakupić.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem pierwszego w swoim życiu kompaktu, dobrym pomysłem może być kupienie sprzętu używanego. Jeśli stwierdzisz, że masz zamiar zająć się fotografowaniem ciut ambitniej, tzn. bawisz się w obróbkę zdjęć, robienie fotoksiążek, czy też drukowanie zdjęć w większych formatach, to zobaczysz różnicę w jakości zdjęć robionych kmmpaktem i smartfonem właśnie podczas ich drukowania.

Ponadto kompakty mają zdecydowanie lepszą matrycę od smartfonów, niektóre nawet mogą się równać z lustrzankami, a jest to kluczowy czynnik wpływający na jakość robionych zdjęć. Standardem w kompaktach jest optyczna stabilizacja obrazu, są one cięższe, łatwiej je chwycić w dłoń, dzięki temu rzadkością są zdjęcia rozmazane czy filmiki z drganiami.

Kolejny czynnik – zoom. Smartfony mają wbudowane zoomy cyfrowe, optyczne są minimalne, domeną kompaktów są długie obiektywy. Ponadto do robienia zdjęć typu makro, ostrych, wyraźnych zdjęć z rozmytym tłem zdecydowanie bardziej nadaje się kompakt niż smartfon.

Kompakty są również łatwiejsze w obsłudze. Cienkie, śliskie smartfony łatwo wyślizgują się z rąk, a także powodują wciskanie niepotrzebnych guzików. W kompakcie problemów takich nie ma. Tryb pracy kompakt także ma dłuższy, gdyż służy tylko do fotografowania, kiedy w smartfonie robienie zdjęć jest aplikacją jedną z wielu, dlatego częste ładowanie baterii to cowieczorny rytuał w przypadku smartfonów.

I najważniejsze - lampa błyskowa. W smartfonach mamy lampę ledową, którą ciężko nazwać błyskową, stąd jakość zdjęć wykonywanych wieczorem, czy też nocą, kiedy niezbędna jest lampa, mocno odbiega jakością od tych wykonanych kompaktem.

Jednak są osoby, których podane przeze mnie argumenty nie przekonają. Właściciel dobrego smartfona, który nie jest amatorem fotografii, nie da się przekonać do zakupu dodatkowego gadżetu, gdyż jego telefon robi fotki, które go zadowalają. Zdjęcia, które robi, wywołuje tylko do swojego prywatnego albumu, a nie pokazuje go na wystawach fotografii w dużych formatach. Dlatego dla niego smartfon jest doskonałym wyborem.

Podsumowując temat - lustrzanka, kompakt, czy smartfon - każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od budżetu, jakim dysponujemy, umiejętnościami, które posiadamy, czy też tego, do czego będziemy wykorzystywać aparat.