Nowy, smukły NVMe SSD jest 3x bardziej wydajny od modelu SATA

Western Digital Corp, globalny lider rynku przechowywania danych, zdecydował się na przyspieszenie migracji zwykłych komputerów PC do świata rozwiązań NVMe – dodając do wielokrotnie nagradzanej serii dysków WD Blue® SSD wariant NVMe™, czyli model WD Blue SN500 NVMe SSD. Nowe urządzenie zapewnia trzykrotnie wyższą wydajność niż jego odpowiednik wyposażony w interfejs SATA , jednocześnie zachowując najwyższą niezawodność, z której znana jest seria produktów WD Blue. WD Blue SN500 NVMe SSD został zoptymalizowany pod kątem wielozadaniowości oraz sprawnej obsługi szczególnie wymagających aplikacji - z myślą o entuzjastach PC oraz cyfrowych twórcach, którzy oczekują błyskawicznego dostępu do danych i aplikacji.

Bazujący na autorskiej, skalowalnej architekturze SSD, znanej z docenianego przez użytkowników modelu WD Black® SN750 NVMe SSD, nowy WD Blue SN500 NVMe SSD zbudowany jest z wykorzystaniem opracowanej przez Western Digital technologii 3D NAND, a także stworzonego przez firmę kontrolera oraz autorskiego firmware’u. Urządzenie zapewnia szybkości odczytu i zapisu danych na poziomie, odpowiednio do 1,700MB/s i 1,450MB/s (dla modelu 500GB) oraz niskie zużycie energii 2.7W.* Jako, że klienci oczekują coraz większej przestrzeni dyskowej oraz wydajności, a obciążenie nośników cały czas rośnie, nowy WD Blue SN500 NVMe SSD zapewnia znacznie wyższą wydajność niż nośniki wykorzystujące interfejs SATA oraz inne, konkurencyjne rozwiązania.

“Branża PC kontynuuje swoją migrację z protokołu SATA do NVMe – w tym samym czasie rosną też oczekiwania klientów, którzy chcą, by ich komputery były bardziej wydajne. Twórcy multimediów wykonują coraz bardziej złożone operacje – edytują wideo 4K czy 8K, tworzą i streamują treści, zarządzają ogromnymi zbiorami danych. Nowy WD Blue SN500 NVMe SSD pozwala na sprawne obsługiwanie i błyskawiczne przesyłanie największych plików” – wyjaśnia Don Jeanette, TrendFocus.

“Popularyzowanie się wideo 4K i 8K sprawia, że twórcy wideo, zdjęć i innych multimediów, osoby zarządzające dużymi zbiorami plików czy po prostu entuzjaści PC mają teraz doskonały moment na migrację z rozwiązań SATA do NVMe. Nowy WD Blue SN500 NVMe SSD pozwoli naszym klientom na budowanie wydajnych laptopów i stacjonarnych komputerów PC, które zapewnią ogromną wydajność i pojemność w niezawodnej, odpornej na uszkodzenia i smukłej formie” – wyjaśnia Eyal Bek, vice president działu Marketing, data center and client computing w Western Digital.

Ceny i dostępność

Idealnie pasujący do cienkich notebooków oraz komputerów stacjonarnych WD Blue SN500 NVMe SSD będzie dostępny w wersjach 250GB oraz 500GB w postaci jednostronnego modułu M.2 2280 PCIe Gen3 x2. Sugerowana cena producenta (MSRP) to w USA 54.99 USD za wersję 250GB (WDS250G1B0C) oraz $77.99 USD za 500GB (WDS500G1B0C). Więcej informacji znaleźć można na stronie Western Digital.