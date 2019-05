Logitech Zone Wireless: zestaw słuchawkowy, o którym marzą pracujący w open space

Firma, Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) wprowadza na rynek zestawów słuchawkowych Logitech Zone Wireless i Logitech Zone Wireless Plus - stworzone od podstaw dla osób pracujących w otwartym środowisku biurowym. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę projektantów w dziedzinie audio firmy Logitech, seria zestawów słuchawkowych Zone zapewnia doskonałą jakość dźwięku, dzięki czemu użytkownicy mogą odbierać połączenia, słuchać muzyki lub blokować rozpraszające dźwięki dzięki aktywnej funkcji redukcji szumów (ANC). Jako pierwsze zestawy słuchawkowe oferujące bezprzewodowe ładowanie Qi, Zone Wireless zapewniają wygodne ładowanie przy biurku użytkownika.

„Wielu profesjonalistów przynosi do pracy własne słuchawki, jednak nie odpowiadają one potrzebom biura typu open space”, powiedział Philippe Depallens, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Audio. „Logitech Zone Wireless zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu i co najważniejsze zapewniają wyjątkowo wysoki komfort użytkowania. Logitech Zone to czystość połączeń audio, a także aktywna redukcja szumów i doskonała jakości dźwięku podczas odtwarzania muzyki”.

Idealny zestaw słuchawkowy, przeznaczony dla otwartego środowiska biurowego

Dzięki aktywnej redukcji szumów, korzystając z Logitech Zone, można się skupić podczas pracy, bez względu na poziomu hałasu otoczenia. Miękka skórzana wyściółka nauszników i silikonowy pałąk sprawiają, że Zone Wireless są wygodne, nawet podczas korzystania z nich przez cały dzień. Pełne naładowanie baterii wystarcza na 15 godzin rozmów i słuchania muzyki. Zasięg słuchawek to ok. 30 metrów, a mikrofon redukujący hałas sprawia, że już nic nie zakłóci Twoich rozmów służbowych.

Mobilność przede wszystkim

Zone Wireless wykorzystuje technologię Easy-Switch do łatwego łączenia i przełączania między smartfonem, a komputerem, wykorzystując technologię Bluetooth. Po sparowaniu z aplikacją Logitech Tune, można konfigurować zestaw słuchawkowy, aktywować funkcję wyciszenia lub ANC, dostosowywać korektor dźwięku w celu dostrojenia charakterystyki brzmienia do własnych upodobań, jak również przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

Intuicyjny i prosty w obsłudze

Interface zestawu słuchawkowego Zone Wireless jest niezwykle łatwy w użyciu. Wystarczy nacisnąć główny przycisk w środkowej części nausznika, aby odbierać/kończyć połączenia lub odtwarzać/pauzować muzykę. Użytkownicy mogą również wyciszyć zestaw słuchawkowy, podnosząc pałąk mikrofonu. Pod koniec dnia pracy, aby naładować zestaw Zone Wireless, wystarczy złożyć go i umieścić na bezprzewodowej ładowarce Qi lub podłączyć do źródła prądu, za pomocą dołączonego kabla USB.

Partnerstwa

Zone Wireless jest certyfikowanym urządzeniem współpracującym ze Skype Business oraz Microsoft Teams. Firma Logitech ściśle współpracuje z dostawcami usług w zakresie kompatybilności swoich urządzeń z Google Cloud, Zoom, Fuze, Unify, TrueConf i StarLeaf. Zone Wireless będzie również wspierać niektóre z najpopularniejszych aplikacji do konferencji głosowych, takich jak Cisco WebEx, Cisco Jabber i Go-To-Meeting.

Cena oraz dostępność

Logitech Zone Wireless z technologią Bluetooth jest już dostępne w polskich sklepach w orientacyjnej cenie 989,00 zł.