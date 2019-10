Logitech G prezentuje nowe klawiatury mechaniczne PRO oraz PRO X

Logitech G zaprezentowała mechaniczną klawiaturę do gier Logitech G PRO X. Nowa klawiatura serii PRO, występuje w trzech wersjach, z różnymi typami przełączników – Clicky, Linear oraz Tacttile dostosowanych do różnych gatunków gier. Posiada kompaktową konstrukcję (bez części numerycznej) co docenią gracze zarówno profesjonalni, jak i ambitni amatorzy.

„Uwielbiam oryginalną klawiaturę PRO, ale naprawdę chciałem mieć wersję z przełącznikami typu Clicky”, powiedział Broken Blade, TSM League of Legends. „Teraz gdy mam klawiaturę PRO z niebieskimi przełącznikami, nie mogę się doczekać, aż użyję jej na najbliższym turnieju”.

Klawiatura PRO X Gaming Keyboard została zaprojektowana we współpracy z najlepszymi na świecie esportowcami.

„Gracze, zwłaszcza profesjonaliści, mają różne, indywidualne preferencje, jeżeli chodzi o przełączniki w klawiaturach”, powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech gaming. „Dlatego też chcieliśmy zaprojektować i zbudować nową, profesjonalną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami, dając im możliwość wyboru preferowanych przez nich przełączników, aby dopasować je do ich stylu gry”.

• Clicky - przeznaczone dla miłośników wyraźnie słyszalnego kliknięcia.

• Tactile - sprężysty przełącznik, który oferuje wyczuwalną reakcję podczas jego aktywacji. Aktywacja dotykowa ma minimalny zakres, dzięki czemu zapewnia precyzję, nie powodując przy tym hałasu, który zazwyczaj generuje klawiatura mechaniczna. Przełączniki Tactile są idealnym wyborem podczas rozgrywek i strzelanek pierwszoosobowych (FPS).

• Linear - liniowy przełącznik zapewnia płynne i gładkie naciskanie klawiszy. Aktywacja liniowa jest idealnym wyborem w przypadku podwójnego naciskania, szybkich sekwencji klawiszy oraz niezakłóconego naciskania klawiszy do połowy. Jest to doskonały wybór dla graczy skupiających się na grach akcji i tytułach MMO.

Nowa klawiatura została zaprojektowana w oparciu o znaną konstrukcję Logitech G PRO pozbawioną bloku numerycznego, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca na stole i łatwo ją przewozić pomiędzy turniejami. Dodatkowo, odłączane złącze Micro-USB zapewnia, że kabel nie zerwie się w miejscu połączenia podczas przewożenia w torbie. Trójnożna konstrukcja posiada ramiona podpierające zapewniające łatwe i niezawodne połączenie. Klawiatura jest również wyposażona w konfigurowalne oświetlenie RGB, które można zapisać w profilach gracza.

Cena I dostępność

Klawiatura dla graczy PRO jest dostępna w dwóch wariantach, które pojawią się w sprzedaży w październiku 2019 r. Logitech G PRO X pojawi się w sprzedaży w przewidywanej cenie detalicznej 649 zł, z przełącznikami GX Clicky, Linear lub Tactile, a klawiatura mechaniczna Logitech G PRO z niewymiennymi przełącznikami Clicky w przewidywanej cenie detalicznej 549 zł. Pakiety 92 zamiennych przełączników GX Clicky, Linear lub Tactile do klawiatury PRO X można nabyć w sklepie LogitechG.com w cenie 215 zł.