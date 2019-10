NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit rozświetli każdą obudowę

Nie każda obudowa posiada system podświetlenia. Dla tych użytkowników, którym systemy iluminacji z wentylatorów, kart graficznych i płyt głównych nie wystarczają NZXT ma specjalne rozwiązanie.

NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit umożliwia dodanie do obudowy systemu podświetlenia o bogatych możliwościach konfiguracji. W zestawie znajdziemy kontroler HUE 2 RGB, za pomocą którego możemy sterować podświetleniem, paski LED RGB i okablowanie. Do montażu nie potrzeba żadnych dodatkowych elementów. Paski LED RGB obecne w zestawie są montowane na magnes, co pozwala dość szybko przekonfigurować rozmieszczenie elementów świetlnych.

Kontroler wyposażono w nowoczesny procesor. Dzięki niemu sprawnie komunikuje się on z oprogramowaniem NZXT CAM na komputerze i realizuje kolejne efekty. Producent zapewnia, że NZXT CAM jest prostym w obsłudze programem, dzięki któremu możemy nie tylko sterować podświetleniem, ale też podkręcaniem GPU, sprawdzać temperatury podzespołów czy monitorować (podczas gry) liczbę klatek na sekundę. NZXT HUE 2 RGB Lighting Kit jest zgodny z innymi urządzeniami systemu HUE 2.

Produkt jest już dostępny na rynku w cenie ok. 260 zł.