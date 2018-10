Lioncast i Pro-Gamer by Yumisu na PGA 2018

Lioncast, niemiecki producent sprzętu komputerowego oraz Pro-Gamer by Yumisu, polski producent foteli gamingowych i biurowych, przypominają, że największe targi technologiczno-gamingowe w Polsce, Poznań Game Arena 2018, odbędą się już w najbliższy weekend. W dniach 12-14 października na uczestników wydarzenia czekać będą rozmaite atrakcje, m.in. emocjonujące turnieje, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, premiery sprzętu i wiele innych wydarzeń.

Nowości sprzętowe

Lioncast wspiera swoim sprzętem wspólne stoisko Thrustmaster i OPTIMUS oraz strefę LG. Zwiedzający będą mogli przetestować urządzenia Lioncast, takie jak mysz LM20, klawiatury mechaniczne LK200 i LK300 czy słuchawki LX50. Prawdziwą gratką dla miłośników nowych technologii będą najświeższe produkty niemieckiego producenta – mysz opracowana specjalnie pod kątem zmagań esportowych – Lioncast LM50, a także zestaw słuchawkowy Lioncast LX30 z podświetleniem RGB na nausznikach. O odpowiedni komfort oraz stabilną i prawidłową postawę ciała w trakcie rozgrywek, na wymienionych wyżej stoiskach oraz w strefie Bloody, zadbają najlepsze fotele od Pro-Gamer by Yumisu – modele Maverick i Gorgon.

Kwalifikacje do East Games United 2018

Uczestnicy PGA będą mogli wziąć udział w licznych turniejach, zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Swoimi talentami i przygotowanymi taktykami zwiedzający wykażą się, grając w najpopularniejsze tytuły, jak Counter-Strike: Global Offensive czy League of Legends. Dodatkowo, na stoisku marek Thrustmaster i OPTIMUS odbędzie się turniej eliminacyjny Road to EGU by Good Game Brewery. Zwycięzca eliminacji zgarnie slot na finały East Games United 2018, sponsorowane przez m.in. Lioncast i Pro-Gamer by Yumisu. W czasie trwania targów uczestnicy będą mogli również wziąć udział w wielu konkursach ze wspaniałymi nagrodami rzeczowymi.