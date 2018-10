Motorola One trafia do sprzedaży!

Ruszyła sprzedaż długo wyczekiwanego smartfona od firmy Motorola – Motorola One. Urządzenie wyposażono w duży i czytelny wyświetlacz Max Vision o przekątnej 5,9-cala i proporcjach 19:9. Zamknięty w nowoczesnej obudowie ze szkła o zaokrąglonych krawędziach smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android One. Na pokładzie nie zabrakło także łączności NFC, wyjątkowych gestów moto oraz technologii szybkiego ładowania. Sugerowana cena detaliczna Motorola One to 1099 zł.

Z Android One możesz więcej

Smartfon jest częścią programu Android One, który oferuje dostęp do najnowszego oprogramowania i usług Google wykorzystujących sztuczną inteligencję. Bez zbędnych preinstalowanych aplikacji oraz dodatków obciążających system, ale z gestami moto, które przydają się każdego dnia. Android One to także bezpieczeństwo danych użytkownika w ramach usługi Google Play Protect oraz gwarantowanym aktualizacjom zabezpieczeń przez trzy lata. Wspomniana sztuczna inteligencja wbudowana w aparat wspiera Obiektyw Google i umożliwia interakcję z otoczeniem – wystarczy skierować aparat na dowolny obiekt, aby uzyskać więcej informacji na jego temat. To jednak nadal nie wszystko. Asystent Google pomaga z kolei w nawiązywaniu połączeń, wyszukiwaniu odpowiedzi na pytania i odtwarzaniu filmów na YouTube — wystarczy wydać polecenie głosowe. Android One to także koniec z brakiem miejsca na zdjęcia. W Zdjęciach Google można przechowywać bez ograniczeń wszystkie zrobione w wysokiej jakości fotografie.

Uwieczniaj to, co dla jest dla Ciebie ważne

Zaawansowany, inteligentny system dwóch aparatów fotograficznych o rozdzielczości 13 MP + 2 MP umożliwia proste robienie imponujących zdjęć na zupełnie nowym poziomie. Przy użyciu selektywnego wyostrzenia można robić profesjonalnie wyglądające zdjęcia portretowe. Przedni aparat o rozdzielczości 8 MP zmienia zwyczajne selfie w nadzwyczajne fotografie, dodając efekt rozmycia tła w czasie rzeczywistym.

Nie zabraknie Ci energii

Po jednym naładowaniu bateria wystarczy na cały dzień aktywnego korzystania. Ogniwo ma pojemność 3000 mAh, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Kiedy bez ładowania już się nie obejdzie, nie trzeba zwalniać tempa. Ładowarka TurboPower™ zapewnia energię na nawet 6 godzin po zaledwie 20 minutach ładowania, dlatego telefon będzie szybko gotowy do dalszej pracy.

Z motorola one zapłacisz zbliżeniowo

Płatności zbliżeniowe smartfonem zapewnia technologia NFC. Funkcja ta sprawi, że życie stanie się po prostu prostsze – nie trzeba już szukać kart płatniczych, biletów na pociąg ani pokwitowań, żeby zapłacić za obiad czy przejazd środkami komunikacji. Wystarczy sięgnąć po motorola one i przyłożyć ją do terminala. Gotowe!

Dostępność

Nowa motorola one jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz czarnej, z 4 GB pamięci RAM i 64 GB przestrzeni na dane użytkownika. Pamięć można rozszerzyć za pomocą karty microSD do 256 GB. Cena urządzenia to 1099 złotych.