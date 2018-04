Lepszy monitoring upraw dronem z Parrot SEQUOIA+

SEQUOIA+ to nowa generacja sensora multispektralnego dla dronów rolniczych Parrot Bluegrass oraz Disco-Pro AG. Urządzenie umożliwia zaawansowany monitoring upraw, zbierając dane z pól i sadów. Generowane z wykorzystaniem drona raporty pozwalają na zarządzanie gospodarstwem i wsparcie w planowaniu prac pielęgnacyjnych.

Możliwości sensora Parrot SEQUOIA+

Sensor SEQUOIA+ jest kompatybilny ze wszystkim rolniczymi dronami od firmy Parrot. Urządzenie wykorzystuje moduł GPS i z pomocą czterech monochromatycznych kamer mapuje powierzchnie pół uprawnych w spektrach światła widzialnego i niewidzialnego. Sensor umożliwia monitoring upraw w zakresach czerwieni progowej i bliskiej podczerwieni.

Rejestrowanie właściwego obrazu odbywa się przy użyciu piątej kamery RGB o rozdzielczości 16 MP. Dzięki dołączonemu do zestawu czujnikowi natężenia światła słonecznego, SEQUOIA+ skutecznie bada warunki oświetleniowe panujące na monitorowanym obszarze.

Sensor multispektralny waży 107g i wyposażony jest w cztery monochromatyczne kamery oraz jedną kamerę RGB o rozdzielczości 16 MP. SEQUOIA+ posiada złącze Micro USB służące do ładowania i przesyłania danych. Sensor łączy się również przez Wi-Fi ze smartfonami oraz tabletami.



Kompatybilność z Parrot Bluegrass

Parrot Bluegrass to pierwszy dron od firmy Parrot dedykowany nowoczesnym rolnikom. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z sensorem SEQUOIA+, który w dostępnych już w sprzedaży zestawach zastąpił poprzedni model SEQUOIA. Dron wraz z sensorem to współpracujące ze sobą narzędzia, które mogą stanowić dla gospodarstwa nieocenione wsparcie z powietrza. Taki zestaw pozwala oszczędzić czas i otwiera przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości inspekcji upraw czy monitoringu zwierząt hodowlanych.



Dron Bluegrass wyposażony w SEQUOIA+ może zostać zaprogramowany do częściowo autonomicznej pracy, wykonując przelot nad wybranym obszarem pod kontrolą komputera pokładowego. Operator drona otrzymuje w czasie rzeczywistym dane na urządzenie mobilne, a dzięki wykorzystaniu oprogramowania takiego jak AIRINOV FIRST+ czy Pix4Dcapture, może generować kompletne raporty i analizować zmiany zachodzące w uprawach.





Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem Pix4D

W połączeniu z oprogramowaniem Pix4D do analizy danych zebranych przy użyciu Parrot SEQUOIA+, możliwe jest przetwarzanie wyników bez potrzeby wcześniejszej radiometrycznej kalibracji obrazu. Zdjęcia uzyskane za pomocą sensora można w łatwy sposób przenieść na ekran monitora i wygenerować raporty przydatne pod kątem zarządzania uprawami.

Sensor jest w stanie zarejestrować takie zmienne jak stopień wegetacji upraw czy ewentualne zmiany chorobowe roślin. Urządzenie i oprogramowanie można dodatkowo wykorzystać do wydzielania i zarządzania mniejszymi strefami, aby na bieżąco śledzić wzrost konkretnych sadzonek. Tak wykorzystane narzędzie ma pozwolić na lepszą optymalizację i zwiększenie efektywności gospodarstwa.



Parrot SEQUOIA+ cena i dostępność

Sensor Parrot SEQUOIA+ można zakupić w wybranych sklepach branżowych oraz w internetowym sklepie firmy Parrot, w sugerowanej cenie detalicznej 16 499 złotych. Urządzenie sprzedawane jest także jako część zestawu, wraz z najnowszą edycją dronów Parrot Bluegrass oraz Parrot Disco-Pro AG.

Zawartość zestawu Parrot SEQUOIA+ (zestaw z samym sensorem)

• Sensor multispektralny

• Czujnik natężenia światła słonecznego

• Cel do radiometrycznej kalibracji

• Kabel micro USB do podłączania czujników

• Kabel micro USB do łączenia z dronem

• Osłona obiektywu

• Szmatka z mikro fibry

• Mocowania do czujnika natężenia światła słonecznego

• Karta SD o pojemności 32GB

• Instrukcja obsługi

• Instrukcja szybkiego startu

• Miesięczna licencja trial na oprogramowanie Pix4D

• Roczna licencja na oprogramowanie AIRINOV FIRST+