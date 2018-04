GOCLEVER QUANTUM 500 STEEL – zaprojektowany bez kompromisów

Goclever wprowadził do oferty pierwszy na rynku smartfon typu rugged w smukłej obudowie – Quantum 500 Steel. Nowy telefon jest nie tylko wydajny, wytrzymały i gotowy do pracy w każdych warunkach, ale, co istotne – posiada certyfikację Google Mobile Services, która gwarantuje stabilność działania systemu i komfort użytkowania. Urządzenie pracuje pod kontrolą „czystego” Androida 7.0 Nougat.

W ofercie poznańskiego producenta pojawił się smartfon zaprojektowany z myślą o osobach ceniących wytrzymałość, ale nie zapominających o przydatnych udogodnieniach i eleganckim wzornictwie. Goclever Quantum 500 Steel jest najbardziej zaawansowanym technologicznie telefonem w swojej klasie na rynku. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 7.0 Nougat (czystego – bez żadnych nakładek czy innych dodatków), a producent zadbał o oficjalną certyfikację GMS, która gwarantuje nieograniczony dostęp do usług Google (takich jak np.: Gmail, YouTube, Mapy, Sklep Play) oraz pewność, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi przez Google w specyfikacji Google Mobile Services i bez problemu obsługuje aplikacje Google.

Wydajność i funkcjonalność

Smartfon został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor MediaTek MT6737 1,25 GHz wspierany przez 2 GB pamięci DDR3 RAM i akumulator o pojemności 3000 mAh, który pozwoli na długie godziny pracy oraz zasili inne urządzenia (dzięki funkcji Power Bank). Przyjemność z użytkowania gwarantuje wiele przydatnych funkcjonalności, m.in.: Hybrydowy Dual nanoSIM, LTE, WiFi, Bluetooth i NFC, a niewątpliwym wyróżnikiem telefonu jest biometryczny czytnik linii papilarnych i dwa aparaty – 13 Mpix i 5 Mpix. Wszystko to zamknięte w futurystycznej, smukłej obudowie ze stalowymi elementami wzmacniającymi.

Wytrzymałość urządzenia potwierdza certyfikat IP68, który oznacza, że telefon jest w pełni zabezpieczony przed wnikaniem pyłu oraz wilgocią (odporny na zanurzenie do 1,5 metra), a 5-calowy ekran w technologii IPS (720x1280 pix) jest chroniony przez szkło Gorilla Glass 3, dzięki czemu nowy smartfon Goclever jest nie tylko odporny na kurz, wilgoć, zmiany temperatur oraz upadki, ale także na zarysowania. Goclever Quantum 500 Steel wyposażono również w slot karty microSD oraz wejście słuchawkowe.

Urządzenie dostępne jest na stronie www.goclever.com w cenie 599 zł.

W zestawie znajduje się ładowarka, słuchawki oraz adapter USB.

Najważniejsze funkcje:

• Odporność na warunki zewnętrzne w standardzie IP68

• Czytnik biometryczny

• Ekran 5" w technologii IPS (720x1280 pix)

• Gorilla Glass 3

• 4-rdzeniowy procesor 1.25GHZ (64-bitowa architektura)

• Dedykowany moduł graficzny Mali-T720 MP2

• Pamięć: RAM 2GB LPDDR3, ROM 16GB eMMC

• Transmisja danych 4G LTE, WI-FI, BT 4.0

• Aparaty: 13 Mpix SW AF, 5 Mpix (przód).