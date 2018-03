Lenovo Legion Y25f - monitor 144 Hz dla graczy w bardzo dobrej cenie

Lenovo Legion, marka produktów tworzonych z myślą o graczach, wprowadza do polskich sklepów swój najnowszy monitor 144 Hz, oferujący obsługę technologii AMD FreeSync. Lenovo Legion Y25f to monitor dla graczy o jasności 400 cd/m2, z obsługą standardu HDR, dostępny w atrakcyjnej cenie 1199 złotych.

Na etapie tworzenia Lenovo Legion Y25f, inżynierom Lenovo przyświecała idea, by stworzyć monitor o sporych możliwościach w jak najniższej cenie. Cena sugerowana dla tego modelu wynosi 1199 złotych i w tej kwocie gracze otrzymują sprzęt wyposażony w najbardziej pożądane przez nich cechy.

Lenovo Legion Y25f – 144 Hz, wąskie ramki i wygodna podstawa

Lenovo Legion Y25f korzysta z panelu TN o przekątnej 24.5-cala i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Wyświetlacz otaczają po bokach niemal niewidoczne ramki o grubości zaledwie 2 milimetrów. Pozwala to w wygodny sposób tworzyć wielomonitorowe konfiguracje, pozbawione rzucających się w oczy, dzielących obraz, kresek.

Monitor osadzony został na podstawie, w kształcie litery Y, będącej znakiem rozpoznawczym marki Lenovo Legion. Atutem jest niezwykle prosty, beznarzędziowy montaż poszczególnych elementów konstrukcji. Producent zadbał także o szeroki zakres regulacji. By monitor ustawić w najwygodniejszej dla użytkownika pozycji, nóżka oferuje możliwość obracania matrycy w zakresie +/- 30 stopni oraz regulacji wysokości o 110 mm. Co więcej, monitor można również odchylać do 5 stopni, jak i pochylać o 22 stopnie.

Dodatkowo, w ramce monitora, po lewej stronie ukryto praktyczny, odchylany wieszak na słuchawki. Z kolei dla tych, którzy cenią sobie porządek na biurku Legion Y25f został wyposażony w system zarządzania przewodami - takie rozwiązanie umożliwia pochowanie wystających kabli. Nie mogło również zabraknąć zabezpieczającego przed kradzieżą gniazda Kensington. Pod względem złączy, umieszczono jedno HDMI oraz DisplayPorty. Znalazło się także miejsce na 3 porty USB 3.0, w tym jeden BC1.2, dzięki któremu w bezpieczny sposób można ładować urządzenia zewnętrzne takie jak smartfony czy tablety.

Jasność na poziomie 400 cd/m2 i bardzo dobry współczynnik kontrastu

Maksymalna, deklarowana jasność monitora wynosi 400 cd/m2. Tak jasny panel w połączeniu z obsługą technologii HDR pozwala uzyskać szerszą rozpiętość tonalną kolorów. Panele TN stosowane w monitorach Lenovo Y25f zapewniają 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB. Współczynnik kontrastu wynosi 1000:1, a czas reakcji panelu to zaledwie 1 ms. Mimo zastosowania matrycy TN, odwzorowanie barw stoi na bardzo dobrym poziomie. Czernie są głębokie, a kolory bardzo żywe przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jasności wyświetlanego obrazu. Z kolei współczynnik DeltaE, który określa odchył koloru od wzorca, przyjmuje niewielkie wartości.

Urządzenie cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, która pozwala wyeliminować efekt tearingu (poszarpanych klatek). Problem ten występuje na monitorach 60 Hz, podłączonych pod komputery generujące więcej niż 60 kl./s., w przypadku gdy wyłączona jest synchronizacja pionowa. Większa liczba wyświetlanych klatek daje oczywiście efekt płynniejszej rozgrywki, co docenią zwłaszcza gracze lubujących się w dynamicznych strzelankach pokroju Overwatch lub Counter-Strike: Global Offensive.

Cena i dostępność

Lenovo Legion Y25f w najbliższych czasie pojawi się w sprzedaży w cenie 1199 złotych. W zestawie znajdują się także (oprócz kabla zasilającego) przewody DisplayPort, HDMI oraz USB 3.0.