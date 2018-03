Obudowa następnej generacji – Sharkoon TG5 RGB

Siadasz wieczorem przed komputerem i zaczynasz coś pisać na klawiaturze. Wciskasz powiedzmy klawisz Z i nagle fala podświetlenia rozlewa się po klawiaturze, po czym leci ona dalej na podkładkę 1337 RGB, myszkę, słuchawki, LEDy za monitorem, fotel, biurko i następnie wchodzi na obudowę Sharkoon TG5 RGB. Za mało? Nie robi to na Tobie wrażenia?

Spróbujmy inaczej – leżysz na łóżku i słuchasz swojego ulubionego utworu. Podłączasz się appką do komputera i teraz cała obudowa wraz z resztą sprzętu pulsuje w rytm twojej ulubionej muzyki. Nadal nuda?

Grasz z kumplami w strzelankę pięciu na pięciu. Zabijacie pierwszego wroga, ale nie masz czasu patrzeć na komunikaty w grze, bo skupiasz się przecież na swoim na celowniku, więc co można zrobić? Po pierwszym zabiciu kolor obudowy zmienia się z zielonego na niebieski, zabijacie drugiego wroga, kolor zmienia się na fioletowy, zabijacie trzeciego zmienia się na żółty, zabijacie czwartego zmienia się na czerwony, zabijacie ostatniego i wygrywacie mecz – obudowa Sharkoon TG5 RGB zaczyna mrugać jakbyście wygrali w międzynarodowym turnieju główną nagrodę.

Takich możliwości i efektów nawet przy samej muzyce od equalizera do stroboskopu jest od groma, a producenci gier i oprogramowania będą coraz bardziej dodawać obsługę RGB do zarówno nowych, jak i starych tytułów. Obudowa komputerowa Sharkoon TG5 RGB obsługuje synchronizację kolorów w standardach ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion oraz MSI Mystic Light Sync, więc jeśli twoja obecna lub przyszła płyta główna obsługuje te standardy, to możesz z podświetleniem robić prawdziwe cuda.

Dla osób, które nie mają jeszcze płyty głównej z obsługą RGB, niemiecki producent Sharkoon dołączył do obudowy ręczny kontroler podświetlenia. Ma on tylko osiem opcji (7x kolor 1x off) zamiast 16.8 milionów, ale dzięki temu możemy codziennie w tygodniu mieć inny kolor komputera. Więcej szczegółów na temat obudowy i jej funkcji znajdziemy poniżej w danych technicznych.

Dane techniczne:

Nazwa: Obudowa komputerowa Sharkoon TG5 RGB

Kod kreskowy: 4044951020607

Kod producenta: 4044951020607

Wymiary: (długość x szerokość x wysokość): 452 x 220 x 465mm

Waga: 8.5 kg

Typ obudowy: Medium Tower z dwoma oknami

Rodzaj okien: z wzmocnionego szkła hartowanego 4mm

Obsługiwane płyty główne: ATX, microATX, Mini-ITX

Miejsce na zasilacz: ATX

Gniazda na karty rozszerzeń: 7 slotów

Maksymalna długość karty graficznej: 400mm

Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 167mm

Maksymalna długość zasilacza ATX: 205mm

Miejsca na dyski i napędy:

2x 2.5 cala wewnętrzne

2x 3.5/2.5 cala wewnętrzne

1x 3.5 cala wewnętrzne

Chłodzenie w zestawie:

3x wentylator 120mm RGB LED (z przodu)

1x wentylator 120mm RGB LED (z tyłu)

Miejsce na dodatkowe wentylatory:

3x 120mm lub 2x 140mm (u góry)

Miejsce na chłodnice wodne:

1x 360mm lub 1x 280mm (z przodu)

1x 120mm (z tyłu)

Maksymalna grubość chłodnicy z wentylatorem (przód): 55mm

Porty (na górze):

2x USB 3.0

2x USB 2.0

1x Wyjście słuchawkowe

1x Wejście mikrofonowe

Opcje RGB: (przy odpowiednich płytach głównych)

Static – zawsze włączone

Breathing – oddychanie

Color cycle – tocząca się wielokolorowa poświata

Comet – strumień światła z ogonem

Flashes on&off – jednokolorowe stopniowe błyski

Wave – falowe wyświetlanie w jednym lub wielu kolorach

Glowing Yoyo – odbijanie wiązki światła

Starry-Night – efekty, które naśladują nocne niebo

Strobing – miganie światła w zależności od muzyki

Smart – zmiana koloru w zależności od temperatury procesora lub karty graficznej

Music – pulsowanie kolorów w rytm muzyki

Cechy dodatkowe:

Regulacja kolorów z poziomu płyty głównej (przy obsłudze RGB)

Ręczna regulacja kolorów przez wbudowany kontroler kolorów

Jedno okno z przodu i jedno z boku z wzmocnionego szkła hartowanego o grubości 4mm

Beznarzędziowa instalacja dysków HDD i SSD

System do uporządkowania kabli wewnątrz komputera

Owalne wycięcia z przodu do zmiany pozycji wentylatorów lub chłodnicy

Magnetyczny filtr przeciwkurzowy na górze obudowy

Łatwo zdejmowalny przód zaprojektowany całkowicie bez kabli

Osobny tunel powietrzny dla zasilacza

Obsługa synchronizacji kolorów z ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync

Sugerowana cena detaliczna: 349zł brutto