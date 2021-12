Kryptowaluty i hazard – nowe możliwości dla casino online

Technologie kryptowalut i blockchain rozwijają się w niesamowitym tempie i każdego dnia widzimy coraz więcej możliwości ich wykorzystania w praktyce. Jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu, którą przeniknęła ta innowacyjna technologia, jest hazard w casino online.



Według ekspertów, światowy przemysł hazardowy przekroczy do 2022 roku poziom 525 miliardów dolarów, co w przybliżeniu równa się 68 dolarów na każdą osobę na świecie. Z drugiej strony, kryptowaluta ma już ugruntowany związek z hazardem. Obecnie około 50% transakcji bitcoin odbywa się w grach online.

Jaka jest tajemnica sukcesu kryptowalut w casino online?



Przede wszystkim, kryptowaluty, takie jak Ether i Bitcoin, znacznie ułatwiają ludziom dostęp do rynku w jurysdykcjach, w których hazard jest zabroniony. Na przykład w wielu krajach europejskich wszelkie transakcje dotyczące witryn hazardowych mogą budzić podejrzenia wśród banków, a następnie wśród organów regulacyjnych.



Po drugie, jest wielu graczy online, którzy po prostu nie chcą, aby transakcje w grze pojawiały się na ich wyciągach bankowych. Kryptowaluta zapewnia anonimowość i upraszcza wpłaty oraz wypłaty środków.



Należy zauważyć, że wykorzystanie kryptowaluty i technologii blockchain pozwala użytkownikom zobaczyć, że gry są bezpieczne i uczciwe. Dzięki temu, że wszystkie transakcje kryptowalutowe są rejestrowane w ramach technologii blockchain, a także poprzez wykorzystanie inteligentnych kontraktów, poziom zaufania do operatorów może znacznie wzrosnąć i jest mniej miejsca na nieuczciwą grę.

Zalety kryptowaluty dla hazardu



Kryptowaluty związane z biznesem hazardowym wykazały stabilny pozytywny trend zarówno pod względem rozwoju technologii blockchain, jak i wzrostu wartości. W porównaniu ze scentralizowanymi walutami, narzędzia kryptograficzne pomagają szybko wysyłać i odbierać pieniądze w bezpieczny sposób, a także robić to anonimowo. Główną zaletą tokenów dla branży hazardowej jest to, że umożliwiają zasobom internetowym przyjmowanie przelewów pieniężnych bezpośrednio od użytkowników, z pominięciem pośredników. Daje to branży hazardowej możliwość rozwoju bez ograniczeń ze strony agencji rządowych i użytkowników – aby przesyłać pieniądze z dużą prędkością i tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe.

Licencjonowanie działalności



Ważne jest, aby zrozumieć, że licencja hazardowa jest absolutnie niezbędna, aby firma hazardowa mogła otworzyć konto firmowe w banku lub innej instytucji finansowej i oficjalnie współpracować z elektronicznymi systemami płatności.

Jednakże, gdy na przykład witryna kasyna działa z bitcoinami, całe przetwarzanie płatności może odbywać się za pomocą kryptowaluty bez udziału usług stron trzecich.



Wpłaty i wypłaty są niemal natychmiastowe, a środki przepływają bezpośrednio między portfelami bitcoin graczy a kasynami. Dzięki temu nie ma potrzeby udzielania licencji na gry jakiejkolwiek instytucji finansowej. Dlatego można argumentować, że jeśli chodzi o pracę z bitcoinami, licencja hazardowa nie jest warunkiem wstępnym przyjmowania płatności.



Z drugiej strony, wielu graczy postrzega kasyna bitcoin w taki sam sposób, jak każde tradycyjne kasyno online. Chcą mieć pewność, że inwestują swoje wolne środki w bezpieczne środowisko internetowe, a ich prawa są chronione przez niezależny organ. W takim przypadku ważna licencja hazardowa z jednej z jurysdykcji licencyjnych staje się ważnym narzędziem marketingowym, które promuje lojalność graczy i znacznie poprawia reputację kasyna.

Wnioski



Stabilność i kapitalizacja rynkowa zasobów cyfrowych do gier hazardowych jest bezpośrednio związana z rozwojem branży hazardowej. Sfera hazardu jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów wdrażania technologii blockchain, które zapewniają użytkownikom przejrzyste warunki gry, a kasyna online oferują więcej darmowych warunków rozwoju.