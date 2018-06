Kopanie kryptowalut na niewielkiej, niedrogiej karcie

Po wielkim sukcesie Bitcoina kilka lat temu rozpoczął się szał na kryptowaluty. Wydobycie ich, poza wyspecjalizowanymi maszynami ASICS, odbywa się najczęściej z użyciem kart graficznych. Te jednak najczęściej są dość prądożerne. Jak uzyskać właściwą moc obliczeniową, bez potężnych rachunków za prąd? Można skorzystać z karty Inno3D P106-090.

P106-090 to układ NVIDII odpowiadający “cywilnemu” GeForce’owi GTX 1050. Podobieństwo obu układów to przede wszystkim ta sama liczba jednostek CUDA oraz identyczne częstotliwości. Różnica to jednak więcej pamięci (3 GB GDDR5 zamiast 2 GB GDDR5) oraz szersza szyna dla tychże pamięci VRAM (192 bit zamiast 128 bit). Skutkuje to większą wydajnością w kopaniu kryptowalut niż na zwyczajnym GTX 1050, przy zachowaniu tak samo niewielkiego zapotrzebowania na prąd - ledwie 75W.

Oczywiście karty tego typu raczej nie będą pracowały w pojedynkę. Najczęściej łączy się je w jednym komputerze po kilka sztuk. Krótki Inno3D P106-090 sprawdza się więc znakomicie w niewielkich, dyskretnych komputerach pełniących rolę kryptowalutowej koparki. Karta ta nie posiada wyjść obrazu. Są zbędne przy zadaniach, do których została stworzona.

Warto wspomnieć o wpływie istnienia takich konstrukcji na rynek kart graficznych. Jeśli “kryptowalutowi górnicy” zaczną wybierać konstrukcje takie jak ta, to niska dostępność zwyczajnych kart graficznych, wywołująca aktualnie dość wysokie ceny, zostałaby zlikwidowana.

Dane techniczne:

• Taktowanie rdzenia [MHz]: 1354

• Taktowanie rdzenia boost [MHz]: 1531

• Złącza video: brak

• Ilość pamięci RAM: 3 GB

• Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

• Szyna pamięci: 192 bit

• Przepustowość pamięci: 8 Gbps

• CUDA: 640

• Typ złącza: PCI-E 3.0 X16

• Długość karty [mm]: 172 mm