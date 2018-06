Akumulatory do najnowszych GoPro od Duracell

Rodzina akumulatorów Duracell do jednych z najpopularniejszych na rynku kamer sportowych GoPro powiększa się. Po zaprezentowanych wcześniej zamiennikach do modeli Hero 3 i Hero 4, amerykańska marka uzupełniła ofertę o akumulator do kamer z serii Hero 5 a także najnowszego modelu z serii 6.



DRGOPROH5 – bo taką nosi nazwę zamiennik Duracell, to nowoczesne ogniwo litowo-jonowe, które charakteryzuje się brakiem efektu pamięci. Jego pojemność to 1250 mAh, a więc akumulator jest pojemniejszy od oryginału o 30 mAh. Dzięki licznym testom przeprowadzonym przez inżynierów Duracell, DRGOPROH5 jest w 100% kompatybilny i bez problemu, szybko i bezpiecznie ładuje się w oryginalnych ładowarkach a także zapewnia stabilność oraz maksymalnie długi czas działania podczas korzystania z kamer. Co ważne – choć nie zaskakujące biorąc pod uwagę

renomę i wysoką jakość marki Duracell - producent udziela aż 36 miesięcy gwarancji na poprawne działanie akumulatora. Jest to istotny fakt w porównaniu z oferowanymi przez innych producentów zamiennikami. Sugerowana cena detaliczna to 69 zł.