Kingston wprowadza na rynek model zarządzany szyfrowanej pamięci USB IronKey D300 Serialized

Firma Kingston Digital Europe Co LLP, wytwarzająca urządzenia pamięci Flash spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i rozwiązań technologicznych, poinformowała, że model zarządzany szyfrowanej pamięci USB Flash IronKey™ D300 Serialized (D300SM) jest już dostępny. W pełni szyfrowany, zarządzany napęd USB jest niezbędnym elementem pozwalającym nadążać za normami branżowymi, a zaawansowane szyfrowanie danych serii D300 sprawia, że napęd spełnia wymogi w zakresie przechowywania danych nakładane przez RODO i nowojorskie regulacje finansowe.

Model IronKey D300SM wymaga oprogramowania IronKey EMS lub SafeConsole® firmy DataLocker1, które umożliwia centralne zarządzanie dostępem i obsługę tysięcy odrębnych jednostek. Zarówno w chmurze, jak i lokalnie, urządzenie wymusza przestrzeganie określonych reguł, takich jak siła hasła i limit prób logowania, a także pozwala administratorom zdalnie wyłączać zgubione bądź skradzione napędy, resetować zapomniane hasła i znacznie więcej2. To pierwszy napęd IronKey obsługiwany przez oprogramowanie SafeConsole. Ułatwi to wdrożenie produktu u tych klientów, którzy korzystają już z tego rozwiązania.

Pamięć IronKey D300SM jest zgodna ze standardem FIPS 140-2 Level 3 i używa sprzętowego szyfrowania AES z kluczem 256-bitowym w trybie XTS. Urządzenie ma unikalny numer seryjny i kod kreskowy, które są umieszczone na obudowie napędu. Pozwala to na znacznie skuteczniejsze i sprawniejsze wykonywanie czynności kontrolnych i inwentaryzacyjnych, ponieważ administrator sieci może po prostu zeskanować lub odczytać taki kod. Urządzenie jest również wyposażone w wirtualną klawiaturę, która pozwala użytkownikom wprowadzić hasło za pomocą kliknięć myszy. Dzięki temu, że nie trzeba korzystać z klawiatury fizycznej, funkcja ta chroni przed jakimikolwiek próbami rejestrowania wciśniętych klawiszy podczas korzystania z pamięci na innych komputerach.

„Wprowadzenie modelu zarządzanego napędu z opcją serializacji do naszej nagradzanej serii urządzeń IronKey D300 zapewnia firmie Kingston kompletną ofertę szyfrowanych pamięci USB dla organizacji każdego poziomu” — powiedział Pasi Siukonen, Technical Resources Group Team Leader na region EMEA w Kingston. „To nasza pierwsza szyfrowana pamięć USB kompatybilna z wieloma platformami, więc obecni klienci korzystający z IronKey EMS lub SafeConsole mogą z łatwością dodawać D300SM i wprowadzić go do funkcjonującego już w organizacji przepływu pracy”.

Pamięci D300SM — dostępne w wersjach o pojemności od 4 GB do 128 GB — są objęte ograniczoną 5-letnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym, a także wyróżniają się niezawodnością, z której słynie marka Kingston.