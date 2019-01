Delock: magnetyczny zestaw kabli USB

Współczesny człowiek używa wielu różnych urządzeń. Większość z nich korzysta z ładowania za pomocą interfejsu USB. Rzecz w tym, że wtyczki mogą być zróżnicowane. Delock wprowadza więc kabel, który może ułatwić życie.

Niemiecki producent wprowadził na rynek nowy kabel, w zestawie z którym znajdziemy pełen komplet wtyczek: MicroUSB, USB typu C oraz 8-pinowy Lightning. Dzięki temu użytkownik, np. pakując się na wyjazd, nie musi zabierać trzech różnych kabli - wystarczy jeden. Nawet jeśli jego bezprzewodowe słuchawki korzystają z MicroUSB, tablet z USB typu C, a iPhone ze złącza Lightning.

Kabel Delock 85705 wspiera także funkcję szybkiego ładowania Power Delivery, naturalnie gdy korzystamy z gniazda USB typu C. Zapewnia ono możliwość ładowania przy podwyższonym napięciu i natężeniu (20V i 5A), co skutkuje łączną mocą teoretyczną 100W. Tak wysoki limit docenią przede wszystkim posiadacze korzystających z USB typu C (i tak zasilanych) laptopów lub monitorów.

Sam kabel jest solidnie wykonany, znajduje się w tekstylnym oplocie co wzmacnia całą konstrukcję. Wymienne wtyczki montuje się na magnes. Głęboko osadzone mają zapewnić stabilne, a jednocześnie łatwe w rozłączeniu połączenie.

Kabel Delock 85705 jest dostępny w cenie 59 złotych.