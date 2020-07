Kingston rozszerza swoją ofertę szyfrowanych pamięci flash USB o urządzenia o pojemności 128 GB

Kingston Digital Europe Co LLP, wytwarzająca urządzenia pamięci flash spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych poinformowała o rozszerzeniu trzech linii szyfrowanych pamięci flash USB o urządzenia o pojemności 128 GB. Nowe produkty uzupełniają całą gamę rozwiązań szyfrowanych, aby w pełni odpowiadać na potrzeby klientów.



Wśród użytkowników indywidualnych i organizacji rośnie świadomość potrzeb związanych z ochroną danych i prywatności, które wynikają z takich przepisów jak RODO i kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów CCPA. Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej dodatkowe zabezpieczenia danych stają się koniecznością. Używanie szyfrowanych pamięci flash USB w codziennej pracy jest jednym z prostych kroków zapewniających bezpieczeństwo danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o informacje osobiste, czy o dane przedsiębiorstw lub klientów, korzystanie z właściwego szyfrowanego napędu może dać użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa i wyeliminować obawę o utratę danych.

DataTraveler® Locker+ G3® (DTLPG3) chroni prywatne dane przez szyfrowanie sprzętowe i zabezpieczenie hasłem, zapewniając dwie warstwy ochrony. Jako opcję urządzenie DTLPG3 umożliwia automatyczne tworzenie zapasowej kopii danych z pamięci USB w pamięci masowej w chmurze, takiej jak Dysk Google™, OneDrive (Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox lub Box. Funkcja ta zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników, ponieważ zapewnia im dostęp do danych nawet wtedy, gdy nie mają pod ręką swojej pamięci USB.

Urządzenie DataTraveler Locker+ G3 cechuje się łatwą konfiguracją i obsługą. Nie wymaga instalowania żadnej aplikacji, ponieważ całe potrzebne oprogramowanie i wszelkie zabezpieczenia są wbudowane. Rozwiązanie działa w systemach operacyjnych Windows i Mac, użytkownicy mogą więc korzystać ze swoich plików na różnych komputerach bez konieczności instalowania specjalnego programu na każdym z nich.



Pamięć flash USB Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenia klasy korporacyjnej w postaci 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES w trybie XTS. Urządzenie ma też tryb dostępu tylko do odczytu, zapobiegający ryzyku ewentualnej instalacji szkodliwego oprogramowania. Firmy mogą dopasować pamięć DTVP 3.0 do wewnętrznych wymagań korporacyjnego działu IT. W ramach dostosowywania dostępne są wspólne logo, numeracja serii, ustawienie dopuszczalnej liczby nieudanych prób wprowadzenia hasła i minimalnej długości hasła oraz własne identyfikatory produktów na potrzeby integracji ze standardowym oprogramowaniem do zarządzania punktami końcowymi (tworzenie białych list).



„Wraz ze wzrostem liczby osób pracujących z domu bezpieczeństwo danych zapisywanych w pamięci przenośnej staje się coraz ważniejsze. Kingston kontynuuje rozszerzanie gamy swoich szyfrowanych rozwiązań USB, które pomagają użytkownikom utrzymać kontrolę nad ich potrzebami w zakresie bezpieczeństwa” — powiedział Oscar Escayola, kierownik działu pamięci flash na region EMEA w firmie Kingston. „Oferowane przez nas rozwiązania cechują się szyfrowaniem na wysokim poziomie i szybką pracą interfejsu USB 3.0. Po 10 próbach pokonania zabezpieczeń aktywowana jest blokada, więc użytkownicy mogą być pewni, że ich dane są bezpieczne”.



Urządzenie DataTraveler 4000G2 (DT4000G2DM), które pojawi się w sprzedaży 27 lipca, jest zgodne ze standardem FIPS 140-2 poziomu 3 i zapewnia 256-bitowe szyfrowanie AES-XTS. W ramach dostosowywania dostępne są wspólne logo, numeracja serii, ustawienie dopuszczalnej liczby nieudanych prób wprowadzenia hasła i minimalnej długości hasła oraz własne identyfikatory produktów na potrzeby integracji ze standardowym oprogramowaniem do zarządzania punktami końcowymi (tworzenie białych list).

Administratorzy środowiska informatycznego mogą opcjonalnie objąć tę pamięć centralnym zarządzaniem, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów i zapewnić wyższy poziom obsługi za pomocą oprogramowania SafeConsole1. Aktywacja jest bardzo prosta i pozwala działom IT zdalnie konfigurować hasła i reguły dotyczące urządzeń, uruchamiać sprawdzanie zgodności z przepisami i wiele innych funkcji. Te zaawansowane narzędzia upraszczają integrację i obsługę pamięci oraz zarządzanie nimi nawet w trybie zdalnym.

Urządzenie DTLPG3 jest dostępne w wersjach o pojemności od 8 GB do 128 GB2, natomiast modele DTVP 3.0 i DT4000G2DM można nabyć w wersjach o pojemności od 4 GB do 128 GB2. Wszystkie są objęte pięcioletnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym.