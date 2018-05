Kingston Digital wprowadza na rynek pamięć USB ze złączem Lightning do urządzeń Apple iPhone i iPad

Firma Kingston Digital Inc. poinformowała o wprowadzeniu na rynek pierwszego nośnika pamięci USB wyposażonego w dwa interfejsy: modelu DataTraveler® Bolt™ Duo ze złączem Lightning®. Kingston Digital to spółka stowarzyszona firmy Kingston Technology Company Inc., będącej liderem wśród dostawców pamięci i rozwiązań technologicznych, specjalizująca się w urządzeniach pamięci flash. Nowy produkt współpracuje z urządzeniami marki Apple®1, w tym telefonami iPhone®1 i tabletami iPad®1, które dysponują ograniczoną ilością pamięci.

DT Bolt to doskonałe rozwiązanie pozwalające zwolnić miejsce w urządzeniach iPhone i iPad, w których nie przewidziano możliwości rozbudowy pamięci masowej. Dostarczany razem z intuicyjną i prostą w obsłudze aplikacją nośnik może pomieścić maksymalnie 8 tys. zdjęć (wersja 32 GB), 16 tys. zdjęć (wersja 64 GB) lub 32 tys. zdjęć (wersja 128 GB), przy czym nowe zdjęcia i filmy można również zapisywać bezpośrednio w pamięci Bolt. Płaska obudowa, gumowy futerał i kółko na klucze sprawiają, że urządzenie jest bardzo wygodne w użyciu i poręczne.

„Użytkownicy utrwalają każdego dnia nowe wspomnienia, dlatego przepełnienie pamięci w telefonie iPhone jest tylko kwestią czasu. Rozwiązaniem jest produkt DT Bolt, który umożliwia tworzenie kopii zapasowych i zwalnianie miejsca w pamięci urządzeń iPhone oraz iPad” — powiedziała Valentina Vitolo, kierownik działu ds. pamięci flash na region EMEA w firmie Kingston. „Produkt pełni funkcję dysku flash do urządzeń takich jak iPhone. Wystarczy go podłączyć, pobrać aplikację Bolt i utworzyć kopię rolki z aparatu. Dzięki temu nie trzeba się już zastanawiać, które filmy lub zdjęcia zachować, a które usunąć, gdy pojawi się tak nielubiany przez użytkowników komunikat o zapełnieniu pamięci”.

Pamięci DataTraveler Bolt Duo — dostępne w wersjach o pojemności 32 GB, 64 GB i 128 GB — są objęte dwuletnią gwarancją i bezpłatnym bezpośrednim wsparciem technicznym, a także cechują się znakomitą niezawodnością, z której słynie marka Kingston. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kingstongo.com/bolt.

Cechy i dane techniczne pamięci DataTraveler Bolt Duo

• Więcej zdjęć. Pojemna pamięć Bolt pozwala uchwycić każdą chwilę.

• Łatwa w obsłudze aplikacja2. Na rynku jest wiele zbyt skomplikowanych aplikacji, ale aplikacja Bolt do nich nie należy.

• Więcej wolnego miejsca. Przenieś swoje wspomnienia i zrób miejsce na nowe.

• Dość czekania! Spieszysz się? Teraz możesz zapisywać nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w pamięci Bolt.

• Przenośność. Dzięki dołączonym akcesoriom możesz wygodnie nosić urządzenie przy sobie.

• Proste tworzenie kopii zapasowych. Teraz możesz zarchiwizować wszystkie bezcenne zdjęcia — zwłaszcza selfie!

• Idealny partner dla iPhone®. Pamięć została zaprojektowana z myślą o urządzeniach iPhone i iPad, dzięki czemu po podłączeniu nie wystaje poza płaszczyznę obudowy.

• Obsługa wielu urządzeń. Masz kilka telefonów iPhone lub korzystasz jednocześnie z urządzeń iPad i iPhone? Projektanci pamięci DT Bolt przewidzieli również taki wariant.

• Pojemność. Dostępne są wersje o pojemności 32 GB (sugerowana cena producenta 239 PLN), 64 GB (379 PLN) i 128 GB (529 PLN).

• Gwarancja. Pamięć jest objęta 2-letnią gwarancją z bezpłatnym wsparciem technicznym.