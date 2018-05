Pilot R500 od Logitecha

Logitech zaprezentował Logitech® R500 - prosty, niezawodny wskaźnik do obsługi prezentacji. Jednocześnie firma udostępniła aktualizację oprogramowania do uwielbianego przez wszystkich prezenterów pilota Logitech® Spotlight™. Ta przynosi nowe funkcje, które powstały z uwzględnieniem uwag dotychczasowych użytkowników.

Pilot do prezentacji Spotlight stworzył nowy standard w kontroli prezentacji. Urządzenie, które zaprezentowano w zeszłym roku, pozwala na podświetlanie i powiększanie zawartości ekranu w atrakcyjny i angażujący publiczność sposób. Dzięki aktualizacji oprogramowania Spotlight i pojawieniu się nowego pilota R500, firma Logitech realizuje swoją wizję, by pomagać ludziom stać się lepszymi i bardziej pewnymi siebie prezenterami.

„Kontynuujemy wprowadzanie nowych rozwiązań dla pilota Spotlight i całej kategorii produktów do prowadzenia prezentacji. Dzięki temu każdy prezenter będzie mógł prowadzić bardziej efektowne wystąpienia", powiedział Anatoliy Polyanker, dyrektor globalny ds. portfolio i marki w firmie Logitech. „Nasz pilot Spotlight to doskonałe narzędzie, które pozwala poczuć się pewnie podczas prezentacji, a najnowsza aktualizacja dodaje ważne funkcje personalizacji, o które prosiła nasza społeczność".

Pilot Spotlight klasy premium jest wyjątkowy, ponieważ cyfrowy wskaźnik może być używany na ekranach TV/LED, konferencjach online i w konfiguracjach wieloekranowych, a ponadto współpracuje z tradycyjnymi ekranami projekcyjnymi. Łączy się z aplikacją do prezentacji Logitech, a najnowsza aktualizacja tego oprogramowania wzbogaca możliwości dla prezenterów w następujący sposób:

• Zaznacz zatrzymany ekran: przenieś zaznaczenie na ekranie płynnie w wybrane miejsce i po prostu zostaw je podczas prezentowania.

• Większa personalizacja dzięki zegarom: ustaw zegar zgodnie z potrzebami prezentacji. Otrzymuj powiadomienia w postaci wibracji, w krótkich odstępach czasu lub, jeśli prowadzisz wykład, możesz ustawić na zegarze powiadomienie wibracyjne o określonej godzinie.

Nowy pilot do prezentacji Logitech R500 jest idealny do prezentacji na żywo z ekranem projektora, flipchartami lub modelami 3D. Umożliwia bezproblemową obsługę w odległości do 20 metrów, niezależnie od tego, czy znajdujesz się w małej, czy dużej sali konferencyjnej, a także wyposażony jest w łatwy w użyciu czerwony wskaźnik laserowy. R500 łączy się z komputerem za pośrednictwem odbiornika USB lub technologii Bluetooth® Low Energy i jest kompatybilny z systemami Windows, Mac OS, iOS oraz Android. Ma również ergonomiczny kształt, dobrze leży w dłoni, a miękka gumowa powierzchnia i przyciski z wyraźną fakturą zapewniają wygodny i pewny chwyt dla wszystkich rozmiarów dłoni.

Cena i dostępność

Aktualizacja aplikacji do prezentacji firmy Logitech dla Spotlight jest dostępna od dziś. Można ją bezpłatnie pobrać tutaj. Pilot R500 spodziewany jest w polskich sklepach w czerwcu. Będzie go można kupić w sklepie internetowym na Logitech.com i w wybranych sklepach detalicznych. Spodziewana cena detaliczna to 219 zł.