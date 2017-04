Kiano Intelect X3 HD - nowa hybryda

Firma Kiano poinformowała o poszerzeniu swojej oferty o nowy model urządzenia typu 2 w 1. Będzie ono wyposażone w procesor Intel i poradzi sobie z podstawowymi zadaniami typu przeglądanie zasobów Internetu i praca w programach biurowych.



Kiano Intelect X3 HD będzie wyposażony w ekran IPs o wielkości 10,1 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli. Do tego mamy panel dotykowy z obsługą multidotyku do 10 punktów. Pod maską mamy procesor czterordzeniowy Intel Atom Z8350 o taktowaniu 1,44 GHz (do 1,92 GHz w Turbo), układ grafiki Intel HD Graphics 400 i 2 GB pamięci RAM. Poza tym mamy tutaj dostępne 32 GB miejsca na pliki (dla użytkownika pozostaje 14 GB), miejsce na kartę microSD do 32 GB, aparat foto z przodu 0,3 MPix i kamerkę z tyłu 2 MPix, łączność WiFi 802.11 bgn, Bluetooth 4.0, port micro USB, USB 2.0 Typu A, gniazda audio i port micro HDMI.



Komputer zasilany jest za pomocą baterii o pojemności 6000 mAh. Pracuje on pod kontrolą systemu Windows 10 HOme. Wymiary laptopa to 261 x 167 x 8,8 mm przy wadze 1190 gramów. Kiano Intelect X3 HD ma kosztować 599 złotych.