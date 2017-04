Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream i Super JetStream

Firma Palit wprowadzi na rynek dwie nowe karty graficzne, które będą wyposażone w autorskie systemy chłodzenia. Będą one dedykowane użytkownikom, którzy oczekują maksymalnej wydajności. Palit GeForce GTX 1080 Ti JetStream i GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream dobrze się podkręcają i oferują przyzwoitą kulturę pracy.



Karty wizualnie nie różnią się od siebie prawie niczym. Różna jest jednak ich wydajność, bowiem pierwszy model taktowany jest z częstotliwością 1480 MHz i 1632 MHz w Boost, a drugi oferuje trzy tryby pracy. Najszybszy OC o taktowaniu rdzenia 1556 MHz i 1670 MHz w Boost, drugi Gaming o zegarach 1531 MHz i 1645 MHz w Boost oraz Silence o szybkości pracy 1505 MHz i 1620 MHz w Boost. Do tego mamy na pokładzie 11 GB pamięci GDDR5X z zegarem 11000 MHz. Chłodzenie zbudowane jest z dwóch aluminiowych radiatorów z miedzianymi podstawkami, które połączone są ze sobą rurkami termoprzewodzącymi. Na pokładzie mamy także dwa śmigła 100 mm, które pracują aktywnie w temperaturze ponad 60 stopni Celsjusza.



Model Super JetStrem otrzyma także podwójny BIOS, a w wersji JetStream tego nie uświadczymy. Do zasilania potrzebne jest podłączenie dwóch wtyczek 8-pin. Poza tym mamy na śledziu pięć wyjść wideo: trzy DisplayPort 1.4 i po jednym HDMI 2.0b oraz DVI-D. Karta oferuje TDP na poziomie 300 W. Wymiary urządzeń to 285 x 133 x 58 mm. Ceny niestety nie są jeszcze znane.