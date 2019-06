Kamera sportowa Insta360 One X z 6-osiową stabilizacją obrazu Flow State

Kamera sportowa Insta360 One X rejestruje filmy i zdjęcia w formacie 360 stopni. Urządzenie dysponuje prawdopodobnie najlepszą w branży 6-osiową stabilizacją obrazu Flow State. Jej niewątpliwym atutem jest również intuicyjna i praktyczna aplikacja mobilna.

One X to jedna z najpopularniejszych kamer sportowych w ofercie marki Insta360. Zwykła kamera sportowa nagrywa filmy za pomocą tylko jednego obiektywu, "patrząc" wyłącznie w jedną stronę. Przewagą kamery 360° Insta360 One X jest to, że dzięki dwóm obiektywom jest w stanie rejestrować obraz dookoła urządzenia. Z filmu 360° bez problemu można zrobić film standardowy, do woli wybierając najlepsze ujęcia i montując je w efektowną całość.



Urządzenie rejestruje filmy w formacie 360° w rozdzielczości 5.7K przy 30 klatkach na sekundę, 4K przy 50 klatkach na sekundę lub 3K przy 100 klatkach na sekundę. Maksymalny bitrate nagrań wynosi aż 120 Mbps, co przekłada się na ich wysoką szczegółowość. Filmy zapisywane są w przyjaznym w obróbce formacie LOG (RAW). Za pomocą kamery można także wykonywać zdjęcia 360° w rozdzielczości 18 Mpix (6080x3040 pikseli), w formatach RAW, DNG oraz JPG. O najwyższą jakość rejestrowanego obrazu dbają dwa obiektywy o jasności f/2.0 i 200-stopniowym kącie widzenia. Gwarantują one doskonałą ostrość ujęć i dokładne odwzorowanie kolorów.



Znakiem rozpoznawczym kamery sportowej Insta360 One X jest 6-osiowa stabilizacja obrazu Flow State. Zapewnia ona idealną płynność rejestrowanego obrazu, bez konieczności stosowania jakiegokolwiek gimbala. Filmy są wzorcowo ustabilizowane zarówno w trakcie spaceru z kamerą w ręku, jak i podczas znacznie bardziej dynamicznych aktywności (jazda na rowerze, sporty motorowe, skok ze spadochronem), gdy urządzenie spoczywa w odpowiednim mocowaniu.

Insta360 One X oferuje liczne funkcje kontroli manualnej rejestrowanych materiałów. Pozwala ręcznie określić ekspozycję, czułość ISO, czas naświetlania i balans bieli. Urządzenie wyposażono w dedykowane tryby przeznaczone do tworzenia filmów time-lapse (także w 360°) i nagrań w formacie HDR. Funkcja TimeShift umożliwia rejestrowanie kluczowych momentów w zwolnionym tempie. Wbudowany odbiornik GPS pozwala odtworzyć na nagraniu przebieg aktywności i wyświetlić parametry takie jak prędkość, wysokość, czy nachylenie trasy.



Intuicyjna w obsłudze aplikacja mobilna, dostępna na systemy Android oraz iOS, pozwala w czasie rzeczywistym uzyskać podgląd obrazu z kamery. Funkcjami Insta360 One X można sterować zdalnie z poziomu pilota Bluetooth lub za pośrednictwem aplikacji, poprzez sieć Wi-Fi. Do montażu ciekawych nagrań nie są potrzebne specjalne umiejętności, komputer osobisty, ani też drogie oprogramowanie. Wystarczy kilka "tapnięć" w ekran smartfona czy tabletu, aby z zarejestrowanych klipów, wewnątrz aplikacji, skomponować efektowny film i łatwo udostępnić go w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie lub YouTube.

Wymienna bateria o pojemności 1200 mAh wystarczy na godzinę nagrywania materiałów wideo w formacie 360°, w najwyższej jakości. W zestawie znajduje się także bateria zapasowa.

Sugerowana cena kamery Insta360 One X wynosi 2099 złotych. Dystrybutorem jest firma Solectric GmbH Polska

Akcesoria dla Insta360 One X

Do kamery Insta 360 One X można dokupić praktyczne akcesoria, zwiększające jej możliwości.

Kijek do selfie Invisible Selfie Stick, za sprawą oprogramowania, pozostaje niewidoczny na zdjęciach i filmach. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie ujęć wyglądających tak, jakby wykonywane były z kamery unoszącej się w powietrzu. Jego działanie prezentuje poniższe nagranie wideo: https://youtu.be/gtpuMyAM04E

Kolejnym z interesujących gadżetów jest Bullet-Time selfie stick. Wystarczy zamocować kamerę do zestawu Bullet-Time, włączyć funkcję niewidzialnego selfie sticka i zakręcić szybko akcesorium wokół siebie. Efekt slow-mo rodem z hollywoodzkich filmów akcji można uzyskać w bajecznie prosty sposób. Efekt pracy gadżetu prezentuje wideo: https://youtu.be/I4qsUHSAWvU

Dla miłośników nurkowania Insta360 przygotowała etui Dive Case, gwarantujące wodoodporność do głębokości 30 metrów, natomiast Ci, którzy zaczynają swoją przygodę z podwodnym światem z pewnością zainteresują się wyposażonym w standardowy gwint 1/4" i zapewniającym wodoszczelność do głębokości 5 metrów Venture Case.

W polskiej ofercie dystrybutora marki Insta360 znajdują się też kamery dla najbardziej wymagających użytkowników. Insta 360 Pro i Pro 2 cechują się funkcjami kluczowymi dla profesjonalistów - systemem 4 mikrofonów, nagrywaniem filmów 2D i 3D w rozdzielczości 8K, a także oprogramowaniem ułatwiającym później montaż wideo w popularnym oprogramowaniu Adobe Premiere Pro.