Nowy FRITZ!Repeater 3000: większa przepustowość i zasięg sieci bezprzewodowej

Firma AVM, niemiecki producent urządzeń sieciowych, wprowadziła na rynek nowy wzmacniacz sygnału WiFi FRITZ!Repeater 3000, niezwykle wydajne urządzenie dla sieci bezprzewodowych o topologii mesh. Dzięki innowacyjnej technologii i trzem modułom radiowym, ten trójzakresowy repeater oferuje szerszy zasięg i zwiększoną przepływność danych w sieci bezprzewodowej. Obsługa dodatkowego pasma 5 GHz umożliwia użytkownikom podłączenie wszystkich urządzeń w domowej sieci, realizowanej przez sprzęt FRITZ!. Ten osobny zakres umożliwia komunikację między routerami bezprzewodowymi i FRITZ!Repeater 3000. Dzięki temu dystrybucja danych jest jeszcze wydajniejsza, a użytkownicy mają zawsze stabilne połączenia o dużej przepustowości, niezależnie od tego, czy grają w gry, transmitują media strumieniowe czy po prostu sprawdzają pocztę elektroniczną. Dzięki nowej konstrukcji obudowy, wzmacniacz sygnału WiFi w sieci mesh można umieścić w dowolnym miejscu domu. Ponadto użytkownicy mogą łatwo - za naciśnięciem jednego przycisku - zintegrować repeater z siecią domową FRITZ!. Na uwagę zasługuje także niskie zużycie energii przez FRITZ!Repeater 3000, pomimo wysokiej wydajności urządzenia. Wraz z popularnym i wydajnym wzmacniaczem FRITZ!Repeater 1750E, nowy FRITZ!Repeater 3000 uzupełnia ofertę produktów mesh WiFi firmy AVM, mających na celu zapewnienie najwyższej wydajności bezprzewodowej. Centralnym punktem sieci mesh dla nowego wzmacniacza FRITZ!Repeater jest router FRITZ!Box. Dba on o to, aby wszystkie repeatery działały z najwyższą możliwą wydajnością, uzyskiwały maksymalne przepływności danych i otrzymywały aktualizacje bezpośrednio z Internetu. FRITZ!Repeater 3000 jest już w sprzedaży w cenie 549 zł (sugerowana cena detaliczna).

Trzy moduły radiowe dla optymalnej transmisji danych

Nowy FRITZ!Repeater 3000 transmituje jednocześnie w pasmach o częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Debiutujące urządzenie realizuje transfer danych w zakresie 2,4 GHz, jak również w dwóch niezależnych pasmach 5 GHz, a więc za pomocą trzech układów radiowych (tri-band). Jeden moduł 5 GHz służy repeaterowi WiFi do komunikacji z urządzeniem FRITZ!Box, w celu optymalnego połączenia wszystkich urządzeń w sieci bezprzewodowej mesh. Pozostałe dwa mogą więc obsługiwać transmisję z urządzeniami końcowymi. Taka architektura gwarantuje wysoką przepływność danych w sieci domowej wielu urządzeniom bezprzewodowym. Inteligentne technologie, takie jak sterowanie pasmem, sterowanie punktami dostępowymi (11v, 11k), inteligentne wybieranie pasma i automatyczne przekierowanie transmisji w przypadku awarii gwarantują, że wszystkie urządzenia mobilne, takie jak tablety i notebooki, będą zawsze w optymalny sposób podłączone do WiFi. Za pośrednictwem dwóch gigabitowych portów LAN, wbudowanych we wzmacniacz marki FRITZ! można za pomocą kabla zintegrować urządzenia z infrastrukturą sieciową. Dzięki darmowym aktualizacjom inteligentnego systemu operacyjnego FRITZ!OS repeater WiFi dla sieci mesh regularnie otrzymuje większą funkcjonalność i poziom bezpieczeństwa.

Szybka i łatwa konfiguracja

Urządzenie FRITZ!Repeater 3000 można skonfigurować w mgnieniu oka. Dzięki nowej, pionowej konstrukcji obudowy, repeater można umieścić w dowolnym miejscu w domu i zintegrować z siecią domową FRITZ! za naciśnięciem jednego przycisku. Trójzakresowy repeater automatycznie przyjmuje wszystkie ustawienia FRITZ!Box, takie jak nazwa sieci bezprzewodowej (SSID), hasło, konfiguracja trybu nocnego, sieci dla gości i automatycznych aktualizacji. Router FRITZ!Box stanowi urządzenie nadrzędne w sieci mesh, które centralnie zarządza konfiguracją i wszystkimi ustawieniami tak, aby zapewnić optymalną wydajność sieci bezprzewodowej w każdym miejscu. Ponadto diody LED we FRITZ!Repeater 3000 wskazują status i jakość połączenia między wzmacniaczem, a urządzeniem FRITZ!Box. Aby znaleźć idealne usytuowanie swojego wzmacniacza WiFi w topologii mesh, użytkownicy mogą również skorzystać z aplikacji FRITZ!App WLAN. Repeater standardowo, po wyjęciu z pudełka, zapewnia bezpieczne szyfrowanie bezprzewodowej sieci LAN. Ponadto nowy FRITZ!Repeater jest urządzeniem energooszczędnym, zarówno w trybie pracy, jak i czuwania.

FRITZ!Repeater 3000 w skrócie:

• Wydajny wzmacniacz sygnału WiFi (trójpasmowy), zapewniający szeroki zasięg i wysoką przepływność danych w sieciach bezprzewodowych

• Wyposażony jest w trzy moduły radiowe, pracujące jednocześnie w częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, maks. przepustowość danych 400 Mbit/s w 2,4 GHz (2 x 2), 866 MBit/s w 5 GHz (2 x 2) i 1733 Mbit/s w 5 GHz (4 x 4)

• Połączenie z routerem / urządzeniem FRITZ!Box za pośrednictwem dedykowanego interfejsu 5 GHz z maks. 4x4 (uplink), drugi interfejs radiowy w paśmie 5 GHz (2x2) do podłączania terminali WiFi

• Łatwe i szybkie zwiększenie zasięgu każdej sieci bezprzewodowej

• Zachowanie nazwy i hasła istniejącej sieci WiFi (na każdym routerze bezprzewodowym za pośrednictwem WPS), co oznacza, że nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w urządzeniach bezprzewodowych

• Najwyższa wydajność bezprzewodowa wszędzie dzięki sterowaniu pasmem i sterowaniu punktami dostępowymi.

• Dwa gigabitowe porty LAN do zintegrowania repeatera z siecią za pomocą kabla lub do podłączenia urządzeń końcowych

• Łatwa konfiguracja za naciśnięciem jednego przycisku

• Kolorowe diody LED z indywidualnym ustawieniem jasności wskazują status i jakość połączenia; dzięki aplikacji FRITZ!App WLAN użytkownicy mogą również samodzielnie ustalić najlepszą lokalizację sprzętu bezprzewodowego

• Stojący wzmacniacz sygnału o wymiarach (8,8 x 13,6 x 18,4 cm), do zastosowania w dowolnym miejscu w domu lub biurze

• Niskie zużycie energii w trybie czuwania i podczas użytkowania

• Fabrycznie ustawione bezpieczne szyfrowanie sieci bezprzewodowej.