IRIScan Desk 5 Pro - skaner jako narzędzie kształcenia na odległość

IRIScan Desk 5 Pro to adresowany do wymagających użytkowników skaner. W czasach nauki zdalnej może on jednak być nie tylko urządzeniem do cyfryzacji dokumentów, lecz także narzędziem przydatnym nauczycielom i wykładowcom.

Nauka zdalna rodzi szereg wyzwań nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Zmieniają się sposoby interakcji z uczniami, a także prezentacji przygotowanego materiału. Mimo upływu czasu wirtualne tablice nie robią furory, a bez pisania trudniej wiele rzeczy wyjaśnić. I tutaj rozwiązaniem problemu może być skaner IRIScan Desk 5 Pro.

Jedną z funkcji, którą oferuje, jest możliwość nagrywania i scalania obrazu z dwóch kamer - internetowej i tej zintegrowanej w skanerze. Dzięki temu nauczyciel może prezentować książki, pomoce naukowe czy wykorzystać kartkę jako tablicę. Takie rozwiązanie sprawia, że wytłumaczenie poruszanych zagadnień, na przykład na lekcji matematyki, powinno być zdecydowanie prostsze.

IRIScan Desk 5 Pro może więc pełnić rolę wizualizatora, pozwalając nauczycielowi na pisanie i niezwłoczne wyświetlanie treści na ekranie, ułatwiając i uatrakcyjniając jednocześnie proces edukacji. Jest to także urządzenie, którym można realizować offline’owe kursy czy przygotowywać materiały na kolejne lekcje lub jako pomoce dla uczniów, którzy potrzebują powtórki już po zajęciach.

Skaner IRIScan Desk 5 Pro jest dostępny w ofertach polskich sklepów, a jego zakup to koszt około 1500 złotych.