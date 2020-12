Premiera Inno3D GeForce RTX 3060 Ti - mocne uderzenie w klasie średniej

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti to nowość skierowana do osób, które stawiają na jak najlepszy stosunek osiągów do ceny. Firma przygotowała na premierę kilka wariantów, które mają zaadresować różnorodne potrzeby graczy. Na początek na są to modele Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED, TwinX2 OC i TwinX2.

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED to najmocniejszy i najlepiej wyposażony wariant “sześćdziesiątki”. Producent postawił tu na chłodzenie składające się z trzech wentylatorów Scythe o średnicy 92 mm. Są one osadzone na radiatorze z miedzianą podstawą, który pokrywa pamięci, sekcję zasilania i procesor graficzny. System posiada sześć ciepłowodów wykonanych z miedzi, mających całkowitą długość blisko 1,4 metra i bezpośredni kontakt z GPU. Model ten ma również podświetlane na czerwono logo i opcję montażu “płetwy” z symbolem X3, które pozwalają uatrakcyjnić wizualnie budowany PC.

Takich ozdobników są pozbawione wersje TwinX2 OC i TwinX2, w których zamontowano po dwa śmigła 90 mm. Modele te mają po cztery ciepłowody, których całkowita długość nieznacznie przekracza metr. Cechą wspólną wszystkich wariantów są montowane fabrycznie backplate’y, które usztywniają konstrukcje. Karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED i TwinX2 OC już po wyjęciu z pudełka są podkręcone. Ta pierwsza ma osiągać w trybie Boost 1725 MHz, druga zaś 1680 MHz.

Z kolei TwinX2 to propozycja zgodna ze specyfikacją referencyjną Nvidii i pracuje we wspomnianym trybie z częstotliwością 1655 MHz. Tym, co łączy karty jest obecność chipu Ampere z 4864 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 448 GB/s. Ograniczone zapotrzebowanie na energię sprawia, że tym razem do stabilnego zasilania niezbędna jest tylko jedna, 8-pinowa wtyczka PCI-Express. Producent jednak nadal zaleca posiadanie zasilacza o mocy co najmniej 650 W.

Pod względem gabarytów najbardziej okazale wypada karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED, która zajmuje nawet trzy sloty i ma długość 300 mm. Bardziej kompaktowe są modele TwinX2 OC i TwinX2, które są o 60 mm krótsze i wymagają nie więcej niż dwóch slotów na wysokość. Niezależnie od modelu, na pokładzie znajdują się po cztery wyjścia wideo - jedno HDMI 2.1 i trzy DisplayPorty 1.4a.

Karty graficzne Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 RED, TwinX2 OC i TwinX2 powinny być dostępne na sklepowych półkach już w najbliższych dniach. Ich ceny mają wynosić odpowiednio 2094 zł, 1998 zł i 1909 zł.