INNO3D zapewnia 144 klatek na sekundę w grach battle royale

Sieciowa rywalizacja. Wokół współzawodnictwa kręci się większość współczesnych gier. By odnosić w nich sukcesy, trzeba jednak odpowiednich warunków, a jednym z najważniejszych jest płynna animacja.

Obraz, który widzimy na ekranach komputerów to tak naprawdę bardzo dużo, szybko wyświetlanych, statycznych obrazków. Gdy pomyślimy o tym w ten sposób łatwiej zrozumieć dlaczego liczba klatek wyświetlanych w trakcie jednej sekundy - fps (ang. frames per second) jest tak ważnym współczynnikiem w świecie gier. Zwyczajnie - jeśli klatek jest zbyt mało gra zaczyna “przycinać”. Ale ile właściwie to jest “płynnie”? To zależy.

INNO3D wraz z NVIDIA są zdania, podzielanego zresztą przez wielu graczy, że w tytułach typu battle royale, a więc takich jak np. PUBG czy Fortnite, wskazane jest 144 fps. Dlaczego? Chodzi m.in. o precyzję - niezbędną by być skutecznym w tej rywalizacji. Nawet drobne opóźnienia, wywołane np. spadkiem prędkości animacji, mogą decydować o celnym, lub zdecydowanie mniej udanym strzale. Większa liczba klatek na sekundę zbliża obraz z gry do rzeczywistego, płynnego.

Dlatego tak ważne są odpowiednie karty graficzne, zdolne wyświetlać obraz w grach z odpowiednią wydajnością. INNO3D poleca karty GeForce RTX, których moc obliczeniowa daje pewność, że w grach battle royale nie zabraknie płynności. O umiejętności jednakże trzeba już zadbać samemu.