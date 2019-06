Deepcool Captain 240 Pro - nowy system chłodzenia wodnego

Deepcool wprowadził nowe, zaawansowane chłodzenie wodne, z efektownym podświetleniem LED RGB.

Deepcool rozwija swoje systemy chłodzenia wodnego od lat. Nowy model, nazwany Captain 240 Pro, to zestaw dla miłośników skutecznego, cichego, ale też efektownego, a nie tylko efektywnego chłodzenia. Jego największą zaletą jest jednak nie tylko system podświetlenia, którego nie sposób nie dostrzec, ale też znacznie mniej zauważalna cecha. Jest to system nazwany przez producenta Automatic Pressure Relieving Radiator, w praktyce polegający na redukowaniu nadmiernego ciśnienia w obiegu przez radiator. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, ryzyko związane niekontrolowanym wyciekiem spada do zera.

Deepcool Captain 240 Pro składa się z trzech elementów: pompy wodnej, radiatora z wentylatorami oraz łączących te części szczelnych wężyków. Zastosowana tu pompa została wyposażona w programowalne podświetlenie LED RGB. Z tego samego rozwiązania świetlnego korzystają dwa duże, 120-milimetrowe wentylatory, znajdujące się na radiatorze. Producent zadbał przy tym o to, by zarządzanie iluminacją było łatwiejsze niż dotychczas - można je zsynchronizować z systemami popularnych producentów płyt głównych: ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light i ASRock Polychrome Sync.

Dobre chłodzenie wodne powinno zapewniać nie tylko wydajne odprowadzanie ciepła, ale też odpowiednio niski poziom głośności. Podstawą działania dwukomorowej pompy wodnej systemu Deepcool Captain 240 Pro są ceramiczne łożyska kulkowe, zapewniające ciche działanie. Pompa ma także podstawę łączącą ją z procesorem wzbogaconą o mikrokanaliki dla cieczy chłodzącej. Dzięki temu szybciej odbiera ono ciepło z powierzchni IHS’u procesora. Dodatkowym, efektownym elementem jest szklana rurka łącząca pompę z wężykiem.

Za Deepcool Captain 240 Pro przyjdzie nam zapłacić ok. 560 zł.

Dane techniczne:

• Tworzywo radiatora: aluminium

• Prędkość obrotów pompy: 2200 RPM

• Wymiary pompy: 93.7 × 93 ×85 mm

• Głośność pompy: 17.8 dB

• Wentylatory: 2 x 120 mm

• Prędkość obrotów wentylatorów: 500~1800 RPM±10%

• Przepływ powietrza: 69.34 CFM

• Podświetlenie: tak, programowalne, LED RGB na pompie i wentylatorach