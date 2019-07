INNO3D prezentuje karty graficzne RTX Super

INNO3D wprowadza na rynek karty graficzne korzystające z najnowszych modeli GPU NVIDII. GeForce’y RTX Super to niezwykle silni zawodnicy.

Niedawna premiera nowych GeForce’ów RTX Super, a więc odświeżonych kart z rodziny Turing to naprawdę dobra wiadomość dla graczy. Jeszcze lepsza - nowe GPU pojawią się w kartach wyprodukowanych przez INNO3D w seriach: iCHILL Frostbite, iCHILL Black, iCHILL X3 Ultra, iCHILL X3, Gaming OC X2 oraz X3 oraz oczywiście popularnych INNO3D TWIN X2 OC i Compact. Co to oznacza dla graczy?

Przede wszystkim dostaniemy całą paletę nowych modeli, o większej niż dotychczas wydajności, a przy tym uzbrojonych w autorskie systemy chłodzenia INNO3D. Te ostatnie, szczególnie w seriach z grupy iCHILL, słyną z wysokiej efektywności i niskiej emisji hałasu. Poza tym, do już wysokiej wydajności referencyjnych kart GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070 Super oraz GeForce RTX 2080 Super, INNO3D dorzuca co nieco od siebie. Wśród nowości pojawiają się modele fabrycznie podkręcane, a znając produkty firmy z Hong Kongu, możemy być niemal pewni, że fabryczne OC to jedynie początek możliwości.

Starszy menedżer produktu w INNO3D Ken Wong przy okazji premiery kart powiedział: „NVIDIA wykonała super pracę, poprawiając stosunek ceny do wydajności w serii SUPER. 80-procentowy wzrost wydajności względem GTX 1080 jest po prostu niesamowity i jestem pewien, że nasze karty RTX SUPER z serii INNO3D, iCHILL i Gaming OC zadowolą niemal każdego gracza.”