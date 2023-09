INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 — wydajna karta graficzna z zaawansowanym systemem chłodzenia

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti zadebiutowała wiele miesięcy temu, jednak do dziś pozostaje jedną z najwydajniejszych opcji na rynku. Firma INNO3D ma w swojej ofercie szczególnie interesujący wariant tej jednostki.

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 to karta graficzna oparta na układzie AD104 wyposażonym w 7680 jednostek CUDA. Na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci VRAM GDDR6X (21 Gbps), a także rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Ważnym atutem karty jest obsługa technologii DLSS 3.0. Domyślnie RTX 4070 Ti pracuje z taktowaniami do 2610 MHz, jednak wariant iCHILL X3 został firmowo podkręcony do 2670 MHz.

Omawiana karta graficzna cechuje się solidnym systemem chłodzenia z trzema wentylatorami 98 mm, podświetleniem LED ARGB, wielofunkcyjną osłoną PCB oraz masywnym radiatorem z ośmioma rurkami cieplnymi. Całość ma wymiary 334 x 148 x 62 mm i do poprawnego działania wymaga zasilacza o mocy 750 W lub wyższej.

GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 został również wyposażony w standardowy zestaw portów wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a) oraz nowoczesne gniazdo zasilania 12VHPWR. W zestawie z kartą znaleźć można specjalny adapter zasilania 3x 8-pin oraz wspornik gwarantujący stabilną pozycję karty graficznej po jej montażu.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 jest dostępna w sklepach z elektroniką w cenie od ok. 4250 zł.