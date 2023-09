Kingston IronKey rozszerza mobilną ochronę danych z flagowym modelem D500S klasy wojskowej

Kingston Digital Europe Co LLP, oddział Kingston Technology Company, Inc. światowego lidera w dziedzinie pamięci i rozwiązań technologicznych, wprowadził dziś na rynek najlepszą w swojej klasie, szyfrowaną sprzętowo pamięć flash USB Kingston IronKey™ D500S, zapewniającą wojskowy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

D500S posiada certyfikat FIPS 140-3 Level 3 (certyfikacja w toku) z nowymi ulepszeniami NIST wymagającymi bezpiecznych aktualizacji mikroprocesora w celu zwiększenia ochrony przed atakami do zastosowań rządowych i wojskowych. Pamięć przeprowadza autotest podczas uruchamiania i jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne i napięciowe, które automatycznie wyłączają urządzenie po osiągnięciu określonego progu. Wytrzymała cynkowa obudowa D500S jest wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na wstrząsy i wibracje zgodnie z normami wojskowymi. Jest także odporna na zgniatanie i wypełniona żywicą epoksydową, by uniemożliwić usunięcie wewnętrznych komponentów bez ich uszkodzenia.

Opcja Multi-Password z trybem Complex lub Passphrase pozwala użytkownikom na przejęcie kontroli nad ich danymi, ułatwiając zapamiętanie hasła w celu odblokowania rygorystycznych zabezpieczeń. Aby przywrócić dostęp w przypadku zapomnienia hasła użytkownika, administrator może go zresetować i włączyć jednorazowe hasło odzyskiwania. Zarówno administrator, jak i użytkownik mogą ustawić sesyjny tryb tylko do odczytu, aby chronić pamięć przed złośliwym oprogramowaniem w niezaufanych systemach. Administrator może również ustawić globalny tryb tylko do odczytu do momentu zresetowania pamięci. Aby dane nie dostały się w niepowołane ręce, administrator może także wprowadzić hasło Crypto-Erase, które usunie zawartość i zresetuje pamięć, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi w sytuacjach zagrożenia.

D500S ma doskonałe funkcje, które można znaleźć w linii Kingston IronKey. Są to 256-bitowe szyfrowanie XTS-AES, ochrona przed atakami BadUSB i Brute Force z cyfrowo podpisanym oprogramowaniem sprzętowym, czy klawiatura wirtualna4 do ochrony przed keyloggerami i screenloggerami. D500S oferuje również pierwszą w branży opcję podwójnej partycji. Administrator może utworzyć dwie bezpieczne partycje o niestandardowym rozmiarze dla administratora i użytkownika, co pozwala na uzyskanie ukrytego magazynu plików. W razie potrzeby może być używany do dostarczania plików do partycji użytkownika. W przypadku korzystania z niezaufanych systemów lub udostępniania dysku, takie ukryte magazyny plików zapewniają bezpieczeństwo danych i są niewidoczne.

„Flagowy model D500S z certyfikatem FIPS 140-3 Level 3 (certyfikacja w toku) oferuje więcej funkcji, niż jakikolwiek inny dysk w tej klasie. D500S to następca IronKey D300S, ulepszony o najnowocześniejsze zabezpieczenia i jest kompletnym rozwiązaniem dla ochrony danych o wysokiej wartości dla większych przedsiębiorstw i instytucji rządowych” - powiedział Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager i Sales Manager DACH, Middle East and Africa, Greece and Israel w Kingston, EMEA. „IronKey stał się niezbędnym filarem w realizacji najlepszych praktyk ochrony przed utratą danych (DLP) dzięki najwyższym standardom zabezpieczeń klasy wojskowej, zapewniając zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi szyfrowania danych, takimi jak SOC 2, NIS2, FISMA, GDPR, PIPEDA, HIPAA, HITECH, GLBA, SOX i CCPA”.

Pamięć D500S oferuje wiele opcji personalizacji, jest zgodna z TAA/CMMC i montowana w USA. Jest dostępna w wersji dwukanałowej o pojemności do 512 GB i objęta 5-letnią gwarancją z bezpłatnym wsparciem technicznym. Dostępny jest również model D500SM z funkcjami zarządzania dla przedsiębiorstw, a także opcjonalnie zarządzany dysk niestandardowy