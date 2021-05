Inno3D GeForce RTX 3080 Frostbite - cicho i efektownie

Inno3D GeForce RTX 3080 Frostbite to ukłon w stronę osób bezkompromisowych. Topowe GPU jest tu podane w królewskim wydaniu. Laminat przykrywa chłodzenie wodne Frostbite okraszone podświetleniem RGB. Fabrycznie podkręcona karta ma oferować znakomite osiągi, efektownie się prezentować i renderować klatki w ciszy.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Frostbite to chłodzony cieczą flagowiec. Konstrukcja napędzana przez układ Ampere z 8704 rdzeniami CUDA zajmuje dwa sloty i ma 226 mm długości. W trybie Boost GPU ma osiągać taktowanie 1770 MHz, a więc wyższe niż modele Founders Nvidii. Jednocześnie według testów producenta, układ pozostaje o 13 stopni chłodniejszy od chłodzonego powietrzem referenta.

Tak dobre rezultaty mają być właśnie zasługą chłodzenia Frostbite, które doczekało się istotnych usprawnień. Zoptymalizowano cyrkulację wody wewnątrz układu, grubość termopadów zmniejszono do jednego mm. Odchudzono też do 5,5 mm blok wykonany z czystej, niklowanej miedzi, a komponenty znalazły się bliżej siebie. Zachowano za to efektowne podświetlenie, które pozwala na personalizację.

Programowalna iluminacja RGB współpracuje z systemami producentów płyt głównych. Wymieniane są m.in. Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion. Ustawienia podświetlenia, jak również inne parametry, można dostosować także w aplikacji TuneIT przygotowanej przez producenta. Wyposażona w 10 GB pamięci GDDR6X (320-bit) karta Inno3D GeForce RTX 3080 Frostbite do stabilnej pracy wymaga dodatkowego zasilania. Niezbędne są dwie wtyczki PCI-E 8-pin, a sam zasilacz powinien oferować moc co najmniej 750 W.

Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Frostbite trafiła już do sprzedaży. Aktualnie producent dokłada wszelkich starań, by poprawić jej dostępność.