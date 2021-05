TP-Link TL-SG3452P - nowy przełącznik PoE współpracujący z platformą Omada SDN

TL-SG3452P to 52-portowy przełącznik, który znajdzie zastosowanie w sieciach wymagających szybkich, gigabitowych połączeń. Switch jest w pełni zgody z urządzeniami zasilanymi przez standard PoE, takimi jak punkty dostępowe WiFi, kamery CCTV czy też telefony IP. Co istotne,TL-SG3452P może być centralnie zarządzany przez chmurę dzięki integracji z platformą Omada SDN.

Model TL-SG3452P wyposażono w 48 gigabitowych portów PoE+ zgodnych ze standardami 802.3at/af, cztery gigabitowe sloty SFP, port konsolowy RJ45 oraz port konsolowy micro-USB. Całkowity budżet mocy urządzenia wynosi 384W, przy czym na każdym porcie moc może wynieść maksymalnie 30W.

Najnowszy switch od TP-Link obsługuje protokół IPv6 oraz posiada opcję konfiguracji VLAN (standard 802.1Q). Dzięki konfiguracji VLAN sieć może być dzielona na mniejsze, odizolowane segmenty, co istotnie zwiększa jej poziom bezpieczeństwa i wydajność. Przełącznik posiada także zaawansowane funkcje warstwy drugiej takie jak: QoS, pozwalający na płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia (takich jak połączenia głosowe i wideo) oraz IGMP Snooping, dzięki któremu przepływ ruchu multicast w sieci jest automatycznie kontrolowany i limitowany.

Przełącznik TP-Link TL-SG3452P wyposażono również w szereg zabezpieczeń, chroniących sieć przed nieuprawnionym dostępem, takich jak wiązanie IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control czy DHCP Snooping. Urządzenie pozwala także na zdefiniowanie najczęstszych ataków DoS, dzięki czemu można je wcześnie wykrywać i zapobiegać im. Funkcja ACL (Access Control Lists) natomiast ma zastosowanie w przypadku blokowania dostępu do określonych zasobów sieci. Odmowa przesłania pakietów może być ustalona dla określonych źródłowych bądź docelowych adresów MAC, adresów IP, portów TCP/UDP lub VLAN ID. Ponadto do uwierzytelniania użytkowników starających się o dostęp do sieci przełącznik wykorzystuje szyfrowanie 802.1X w połączeniu z funkcjami serwera RADIUS/Tacacs+.

Model TL-SG3452P może być zarządzany zarówno klasycznie poprzez witrynę z poziomu przeglądarki, jak i poprzez CLI (port konsolowy, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image, które dają administratorom bardzo duże możliwości zarządzania. Dzięki integracji z platformą Omada SDN siecią można także administrować z poziomu chmury. Platforma Omada SDN pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Przełącznik został przystosowany do montażu w szafce rackowej. Pełna specyfikacja techniczna modelu TL-SG3452P dostępna jest na stronie internetowej: TL-SG3452P.

Najnowszy switch TP-Link jest już dostępny w sprzedaży i został objęty 5-letnią gwarancją.