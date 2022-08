INNO3D GeForce RTX 3070 Ti X3 - czysta wydajność w schludnym wydaniu

INNO3D ma w ofercie wiele gamingowych kart graficznych z efektownym podświetleniem LED, jednak producent nie zapomina również o tych, którzy preferują schludny design. Z myślą o takich graczach powstał model GeForce RTX 3070 Ti X3 wyposażony w wydajne chłodzenie z trzema wentylatorami.

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti to karta graficzna przeznaczona dla wymagających graczy. Bazuje ona na architekturze Ampere i dysponuje m.in. 6144 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing drugiej generacji czy rdzeniami Tensor trzeciej generacji. Układ ten został wyposażony w 8 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 19 Gb/s. Taka specyfikacja powinna wystarczyć do uruchamiania wszystkich, nawet najbardziej wymagających gier w najwyższych możliwych ustawieniach.



GeForce RTX 3070 Ti X3 autorstwa INNO3D cechuje się stylowym chłodzeniem z trzema wentylatorami o średnicy 90 mm. Całość ma wymiary 300 x 112 mm i zajmuje w obudowie dwa sloty. Resztę specyfikacji uzupełniają m.in. dwa złącza zasilania 8-pin, trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Układ pracuje z zegarem bazowym 1575 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1785 MHz. Mimo, że producent nie informuje o firmowo podkręconych taktowaniach, to jednak opisywany model pod obciążeniem może być 15 MHz szybszy od standardowych wersji GeForce’a RTX 3070 Ti.

Dane techniczne karty graficznej INNO3D GeForce RTX 3070 Ti X3 znajdują się pod tym linkiem. Układ można znaleźć w polskich sklepach w cenie od ok. ‎3820 zł.