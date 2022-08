INNO3D GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC - klasyczny, nadal wydajny Turing

GeForce GTX 1650 to już niemal kultowa karta graficzna NVIDII, która została stworzona z myślą o graczach grających w niższych rozdzielczościach. Model TWIN X2 OC z pamięciami GDDR6 oferuje wydajne chłodzenie z dwoma wentylatorami. Pomimo upływu czasu nadal pozostaje popularnym i rozsądnym wyborem w swoim segmencie.

NVIDIA GeForce GTX 1650 to karta graficzna oparta na architekturze Turing (12 nm). Dysponuje ona m.in. 896 jednostkami CUDA oraz 4 GB pamięci GDDR6 12 Gbps na magistrali 128-bit. Układ wyróżnia się niskim współczynnikiem TDP równym 75 W, co oznacza, że cała niezbędna energia elektryczna może być pobierana bezpośrednio z gniazda PCI-Express. GeForce GTX 1650 przeznaczony jest dla użytkowników skupiających się na pracach biurowych lub oszczędnych graczy. Układ ten zapewni zauważalnie wyższą wydajność od niedawno zaprezentowanego GeForce’a GTX 1630.



Model INNO3D GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 posiada estetyczne dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami. Karta graficzna jest firmowo podkręcona i pracuje ze standardowymi taktowaniami 1485 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1620MHz. Mimo zwiększonych zegarów na pokładzie nie ma żadnych dodatkowych portów zasilania.

Wymiary układu to 196mm x 113 mm (długość i wysokość). Na wyposażeniu znajdują się dwa złącza wideo DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1.

Szczegółowe dane techniczne karty graficznej GeForce GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 znajdują się pod tym linkiem. Układ ciągle dostępny jest w polskich sklepach. Ceny zaczynają się od ok. 1000 zł.