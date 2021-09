Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED - sześćdziesiątka w wersji “na bogato”

Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED to propozycja skierowana do osób, które szukają konstrukcji wydajnej i efektownej, a przy tym cichej i z potencjałem OC.

Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED to karta graficzna oparta na rdzeniu Ampere GA106. Flagowy wariant “sześćdziesiątki” producent zaopatrzył w rozbudowane chłodzenie iChill X3. Dysponuje ono radiatorem, który pokrywa wszystkie sekcje karty i zawiera w sobie sześć ciepłowodów. Dopływ powietrza zapewniają trzy wentylatory o średnicy 92 mm z łopatkami Scythe. W rezultacie gabaryty karty nie odbiegają od tych znanych z topowych modeli - zajmuje ona trzy sloty, ma 300 mm długości i usztywniający backplate.

Może to zachęcać do eksperymentów z OC, a pierwszy krok wykonał sam producent. GPU posiadający 3584 rdzenie CUDA został fabrycznie podkręcony i ma osiągać w trybie Boost

co najmniej 1837 MHz. Bez zmian pozostało taktowanie 12-GB pamięci GDDR6 (192-bit), które wynosi 15 Gbps. Użytkownicy mogą jednak to zmienić np. poprzez przygotowaną przez producenta aplikację TuneIT. Pozwala ona zarówno na eksperymenty z taktowaniem, jak i na monitorowanie podstawowych parametrów pracy.

Na początek należy jednak zadbać o odpowiednie zasilanie. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED wymaga pojedynczej, 8-pinowej wtyczki PCIe, a producent rekomenduje zaopatrzenie się w PSU o mocy co najmniej 550 W. W zamian konstrukcja powinna zrewanżować się stabilną i cichą pracą oraz niskimi temperaturami roboczymi. Projektanci zadbali też o efektowną formę i dodali podświetlenie LED w kolorze czerwonym. W zestawie jest też “płetwa” z logo “X3”, którą można samodzielnie zamontować.

Karta Inno3D GeForce RTX 3060 iChill X3 RED wspiera technologie takie jak Ray Tracing czy DLSS 2.0. Na pokładzie znalazły się cztery wyjścia wideo - trzy DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Prezentowany model jest już dostępny w sprzedaży, a producent cały czas dokłada starań, aby zapewnić jego jak najlepszą dostępność.

Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA106 (3584 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1837 MHz

• pamięć graficzna: 12 GB GDDR6

• przepustowość pamięci graficznej: 15 Gbps

• magistrala: 192-bit

• wyjścia wideo:

o HDMI 2.1

o 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

o długość: 300 mm

o szerokość: 135 mm

o wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 1 x 8-pin, zasilacz min. 550 W