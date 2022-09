INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 - Turing wiecznie żywy

GeForce GTX 1660 SUPER to karta graficzna NVIDII oparta na architekturze Turing, która mimo niemal trzech lat po premierze ciągle pozostaje wartą uwagi propozycją w średniej półce cenowej. Model TWIN X2 z pamięciami GDDR6 oferuje firmowo podkręcone taktowania oraz chłodzenie z dwoma wentylatorami.

NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER to karta graficzna bazująca na rdzeniu TU116 (12 nm). Dysponuje ona m.in. 1408 jednostkami CUDA oraz 6 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na magistrali 192-bit. GeForce GTX 1660 SUPER przeznaczony jest dla graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na nowy układ graficzny. Warto dodać, że opisywana karta zapewni zauważalnie wyższą wydajność od niedawno zaprezentowanego GeForce’a GTX 1630.



Model INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 posiada estetyczne dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami, a także efektowny backplate osłaniający laminat. Układ pracuje ze standardowymi taktowaniami 1530 MHz, a w trybie Boost przyspiesza do 1785 MHz. Karta graficzna została wyposażona w pojedyncze 8-pinowe złącze zasilania. Wymiary to 220 mm x 113 mm (długość i wysokość). Na wyposażeniu znajdują trzy złącza wideo DisplayPort 1.4 i jeden port HDMI 2.0b.

Szczegółowe dane techniczne karty graficznej GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 znajdują się pod tym linkiem. Układ ciągle dostępny jest w polskich sklepach. Ceny zaczynają się od ok. 1300 zł.