Panele Fast VA oraz Fast IPS w 5 generacji monitorów AGON by AOC

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – prezentuje pierwsze monitory z linii AGON piątej generacji. AG275QXN/EU i AG275QX/EU to 27-calowe bliźniacze konstrukcje o rozdzielczości Quad HD. Użytkownicy mą wybór w zakresie panelu: jeden model to pierwszy na rynku typ Fast VA, a drugi oparto na Fast IPS.

Panele dla wymagających graczy

W dynamicznych grach jedną z najistotniejszych cech monitorów jest ostrość obrazu w ruchu. Z tego powodu najczęściej wybierało się do nich konstrukcje oparte na panelach typu TN lub Fast IPS. Nowy wariant matryc zastosowany w AG275QXN/EU – Fast VA wprowadza zmiany w dotychczasowym postrzeganiu paneli VA. Dzięki ulepszeniom technologii produkcji, jest w nich możliwa szybka zmiana koloru pikseli. Przekłada się to na brak smużenia przy zachowaniu wysokiego kontrastu i głębokich czerni, które są cechą charakterystyczną dla matryc z tej rodziny.

Z kolei w AG275QX/EU zastosowano panel typu Fast IPS. Ten rodzaj paneli ma już ugruntowaną pozycję na rynku i wypiera konstrukcje TN dzięki lepszym kątom widzenia i żywszym kolorom wyświetlanego obrazu.

Oba nowe wyświetlacze są płaskie, o przekątnej 27 cali i otrzymały certyfikację VESA DisplayHDR 400. Ich czas reakcji pikseli wynosi 1 ms GtG i 1 ms MPRT. W monitorach zastosowano technologię Motion Blur Reduction (MBR). Po jej aktywacji zwiększa się ostrość ruchomych obrazów przez wyświetlenie dodatkowej czarnej klatki obrazu po każdej standardowej klatce.

AG275QXN/EU wyświetla 16,7 mln kolorów, odświeża obraz z częstotliwością 165 Hz i wspiera Adaptive-Sync. Dla AG275QX/EU są to odpowiednio 1,07 mld kolorów i 170 Hz, a technologia synchronizacji obrazu jest dodatkowo zgodna z G-Sync Compatible.

Dla użytkowników PC i konsol

Nowe monitory AGON sprawdzą się nie tylko jako uzupełnienie komputera gamingowego. Użytkownicy konsol Xbox Series X oraz Series S, a po ostatniej aktualizacji oprogramowania również PlayStation 5, też skorzystają rozdzielczości Quad HD oraz wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu.

Przenoszenie AG275QXN/EU i AG275QX/EU ułatwia rączka zintegrowana z podstawą. Z kolei użytkownicy preferujący korzystanie z uchwytów monitorowych mogą użyć otworów VESA 100 x 100. Dla zwiększenia wygody użytkowania w wyświetlaczach zintegrowano 4-portowe koncentratory USB oraz wysuwany uchwyt na słuchawki.

Cena i dostępność

Nowe modele AGON wejdą do sprzedaży w tym miesiącu. Sugerowane ceny detaliczne to

1 669 PLN dla AG275QXN/EU oraz 2 039 PLN w przypadku AG275QX/EU.