iiyama G-Master #monitors4gamers – nowe modele, nowe logo i ponad 100 nagród w konkursie

Z okazji premiery nowych modeli z linii iiyama G-Master #monitors4gamers oraz wprowadzenia nowego logo inspirowanego flagą miasta, w którym narodziła się iiyama, firma organizuje konkurs, w którym do wygrania jest ponad 100 nagród, w tym 10 monitorów.

Nowe modele Black Hawk to G-Master GB2530HSU-B1 o przekątnej ekranu 24,5 cala i G-Master GB2730HSU-B1 (27 cali). Oba oferują czas reakcji wynoszący 1ms i częstotliwość odświeżania ekranu 75Hz. Model Red Eagle G-Master GB2560HSU-B1 to 24,5-calowy ekran, który charakteryzuje się równie niskim czasem reakcji, ale częstotliwość odświeżania w jego przypadku wynosi 144Hz. Wszystkie modele wspierają technologię FreeSync i stoją na solidnej stopce, pozwalającej na, dzięki możliwości regulacji wysokości i funkcji Pivot, wygodne dostosowanie ustawienie ekranu do swoich preferencji. O najwyższy komfort użytkowania, zadbano również poprzez funkcję ograniczenia emisji przez panel najbardziej męczącego wzrok niebieskiego światła. To duży atut, szczególnie dla spędzających przed monitorami długie godziny graczy.

- W samej Polsce tylko w zeszłym roku sprzedaliśmy ponad 25 tysięcy monitorów G-Master #monitors4gamers. Seria sprzedaje się równie dobrze w całej Europie, co stanowi niezaprzeczalny dowód, że G-Masterzy zdecydowanie podbili serca graczy. Dlatego cieszymy się ogromnie, że wraz z wprowadzeniem dwóch nowych modeli z klanu Black Hawk oraz jednego z klanu Red Eagle, które jako pierwsze noszą nowe logo G-Master, możemy zaprosić naszych fanów do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie, w którym do wygrania jest ponad 100 nagród, w tym 10 najnowszych monitorów iiyama G-Master #monitors4gamers – mówi Mariusz Kuczyński, Dyrektor Generalny iiyama w Polsce.

Zmiana logotypu G-Master #monitors4gamers podyktowana jest dodaniem znaku graficznego wspólnego dla wszystkich monitorów z serii. To symboliczne zaakcentowanie faktu, że wszystkie one walczą pod jedną flagą – flagą iiyama. Konkurs, który towarzyszy wprowadzeniu nowego logo i nowych modeli rozpoczyna się 14 maja i potrwa cztery tygodnie. Uczestnicy będą mieli przed sobą dwa zadania. Pierwsze, opcjonalne zadanie polega na złamaniu kodu binarnego podanego na stronie konkursowej https://gmaster.iiyama.com/pl. Zadanie nr 2 jest obowiązkowe i polega na kreatywnym wyzwaniu, którym jest pokazanie jak „G-Masterzy świętują zwycięstwo”. Odpowiedź na to zadanie może mieć formę tekstową lub graficzną – grafika/zdjęcie/film. Zależnie od liczby ukończonych zadań uczestnicy mają szansę wygrać nagrody – główne lub pocieszenia. Fani powalczą o 5 nowych monitorów G-Master GB2530HSU-B1 Black Hawk oraz 5 modeli G-Master GB2560HSU-B1 Red Eagle, a także o akcesoria związane z serią G-Master – bluzy, czapeczki, koszulki i podkładki gamingowe.