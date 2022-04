iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle to 43-calowy monitor dla graczy, którzy oczekują kinowych wrażeń podczas rozgrywki w wysokiej jakości obrazu, jaki gwarantuje wyświetlacz VA o rozdzielczości 4K. Sprzęt świetnie sprawdzi się także do pracy, szczególnie w ramach wielozadaniowości oraz oglądania filmów.

iiyama rozszerza swoją ofertę o nowy monitor, który skierowany jest do graczy szukających dużego wyświetlacza gwarantującego zwiększoną immersję w trakcie rozgrywki. G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle wyposażony jest w matrycę VA o wysokim kontraście 4000:1, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu są doskonale widoczne. Zastosowany ekran pochwalić może się też rozdzielczością UHD (3840x2160), zwaną także 4K, która charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu. Monitor zapewnia także obsługę technologii szerokiego zakresu tonalnego, czyli HDR.

Fani gier akcji, w tym popularnych strzelanek, docenią natomiast wysoką częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz oraz bardzo niski czas reakcji plamki wynoszący tylko 0,4 ms (MPRT). Możemy zapomnieć o rozmytym obrazie i smużeniu w trakcie dynamicznych akcji na polu walki, ponieważ G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle to idealne połączenie szybkości i jakości.

Nie zabrakło też wsparcia dla technologii FreeSync Premium, która gwarantuje redukcję opóźnień i obsługę technologii LFC (Low Framerate Compensation), co pozwala wyeliminować problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Dodatkowo otrzymujemy predefiniowane tryby gier (m.in. FPS i strategia) i możemy samodzielnie dobierać i zapisywać ulubione ustawienia obrazu. Funkcja Black Tuner pozwala zaś na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji, zapewniając lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach.

iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle to także idealny kompan konsolowego gracza, który doceni duży ekran i możliwość jednoczesnego podłączenia PlayStation 5 i Xbox Series X/S, by cieszyć się rozgrywką w 4K w 60 kl./s. W przypadku nowych Xboxów możliwa jest także rozgrywka w rozdzielczości QHD przy wysokim odświeżaniu 120 Hz. Dzięki temu G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle bardzo dobrze sprawdzi się w trakcie jednoczesnego użytkowania PC i konsoli. Monitor wyposażono w dwa złącza HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 1.4, gniazdo słuchawkowe i hub z czterema portami USB 3.0. Całości dopełniają technologie chroniące wzrok użytkownika, czyli flicker-free zapobiegające migotaniu obrazu oraz redukcja niebieskiego światła.

Monitor oferuje również idealny wyświetlacz do pracy, gdzie doceniamy dużą powierzchnię roboczą i długą przekątną, szczególnie w ramach opcji PiP i PbP. Co więcej, jest to także świetny wybór dla miłośników filmów, którzy będą mogli cieszyć się głęboką czernią i dużym ekranem.

iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle będzie dostępny w sprzedaży pod koniec kwietnia w cenie 3297zł.