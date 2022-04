Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion - chłodzenie zdolne do schłodzenia najgorętszych procesorów

Firma Cooler Master ma w swojej ofercie wiele udanych chłodzeń z serii MasterLiquid, a jednym ze szczytowych osiągnięć tego producenta do dziś pozostaje model MasterLiquid ML360 Illusion. Ten wydajny system AiO jest dziś dostępny w znacznie niższej cenie niż w dniu premiery, co czyni go jeszcze lepszą propozycją w swoim segmencie.

Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion to chłodzenie wodne typu all-in-one. Jest ono wyposażone w dwukomorową pompę trzeciej generacji, które pod półprzezroczystą pokrywą blokopompy skrywa 12 diod RGB LED. Na uwagę zasługuje także zestaw trzech wentylatorów MasterFan MF120 Halo schładzających radiator o długości 360 mm. Każdy z nich wyposażony został dodatkowo w 24 diody ARGB. Chłodzenie wyróżnia się więc nie tylko ponadprzeciętną specyfikacją, ale również efektownym wyglądem gwarantowanym przez podświetlenie programowalne za pomocą aplikacji MasterPlus+.

AiO MasterLiquid ML360 Illusion poradzi sobie ze schłodzeniem procesora ze współczynnikiem TDP równym 280 W. Co więcej, nie wytworzy przy tym zbyt dużego hałasu, bowiem według deklaracji producenta sama pompa ma wygenerować nie więcej niż 10 dBA, natomiast wentylatory mniej niż 30 dBA. Można więc bezpiecznie założyć, że nawet przy dużym obciążeniu chłodzenie nie powinno zwracać na siebie uwagę.

Produkt domyślnie kompatybilny jest z platformami LGA1200, LGA2066, LGA2011-V3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 oraz FM1. Posiadacze nowego procesora zgodnego z podstawką LGA 1700 także będą mogli bez obaw skorzystać z omawianego chłodzenia - w zestawie powinien znaleźć się pakiet odpowiednich akcesoriów montażowych.