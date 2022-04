HyperX wprowadza do sprzedaży nagradzany zestaw słuchawkowy Cloud Alpha Wireless o czasie pracy na baterii do 300 godzin

HyperX, zespół ds. urządzeń peryferyjnych dla graczy w firmie HP Inc. i lider marki w branży gier i esportu, ogłosił dziś, że zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Alpha Wireless jest już dostępny w sprzedaży. Jest to pierwszy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy o czasie pracy baterii do 300 godzin1 na jednym ładowaniu. Wyróżniające się charakterystycznym dla produktów HyperX komfortem, zestaw oferuje wciągające wrażenia dźwiękowe dzięki technologii DTS® Headphone:X®2 Spatial Audio oraz użyciu HyperX Dual Chamber Drivers dla dokładniejszego dźwięku w grze.

Zaprojektowane, aby dostarczyć najlepsze doświadczenia podczas gry, Cloud Alpha Wireless wykorzystują nową i ulepszoną, specjalnie zaprojektowaną technologię Dual Chamber, która zapewnia przeniesienie środkowych i wysokich częstotliwości niezależne od niskich. Technologia DTS Headphone:X Spatial Audio zapewnia precyzyjną lokalizację i wirtualny dźwięk 3D, pozwalając na prawdziwą immersję do świata gier podczas grania z przyjaciółmi lub w trakcie turniejów. Headset używa specjalnie zaprojektowanych 50-milimetrowych przetworników, które są smuklejsze i lżejsze, zachowując przy tym brzmienie i parametry oryginalnej wersji przewodowej.



Słuchawki zawierają w sobie możliwość kontrolowania audio – zmiany głośności, włączania i monitoring mikrofonu. Certyfikowany przez Discorda i TeamSpeaka mikrofon posiada LED-owy znacznik, który zmienia kolor na czerwony, gdy jest aktywny. Dodatkowo, dołączony i wyciszający mikrofon Cloud Alpha Wireless zmniejsza głośność tła i oferuje czystą jakość głosi dla usprawnionej komunikacji zespołowej i doświadczeń w trakcie rozmowy w grze.

„Zaprojektowane i przetestowane w laboratorium HyperX, Cloud Alpha Wireless dostarczają bezkonkurencyjny komfort, jakość oraz do 300 godzin działania na jednym ładowaniu.” mówi Bianca Waltera, Business Manager HyperX w regionie EMEA. „Cloud Alpha Wireless to wspaniały zestaw słuchawkowy gamingowy dla osób, którzy oczekują wysokiej jakości audio

w połączeniu z wolnością i przystosowaniem do gry bez kabli przez długi czas.”

Cloud Alpha Wireless nadaje z częstotliwością 2.4GHz i ma aż do 20 metrów3 zasięgu, zapewniają swobodę bezprzewodową bez utraty jakości dźwięku. Headset jest kompatybilny z oprogramowaniem NGENUITY, umożliwiającym sprawdzenie czasu pracy baterii, zmianę ustawień korektora czy dostęp do większej liczby opcji dostosowywania. Ponadto jest zbudowany z wysokiej jakości aluminiowej konstrukcji

i regulowanego pałąka, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość. Zestaw słuchawkowy oferuje również charakterystyczny dla HyperX komfort dzięki miękkiej imitacji skóry oraz pluszowej zapamiętującej kształt ucha piance.

Dostępność

Headset HyperX Cloud Alpha Wireless dostępny będzie w sugerowanej przez producenta cenie 999 złotych.