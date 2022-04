Cooler Master CK352 - elegancka i rozsądnie wyceniona klawiatura mechaniczna

Cooler Master, znany producent obudów, podzespołów i akcesoriów komputerowych dodaje do swojej oferty nową klawiaturę mechaniczną. Model CK352 stanowi ciekawą propozycję dla graczy ceniących sobie szeroką funkcjonalność i minimalistyczny, choć bardzo elegancki design.

Klawiatura Cooler Master CK352 została wyposażona w mechaniczne przełączniki, które wytrzymają nawet do 50 milionów naciśnięć klawiszy. Użytkownik ma więc gwarancję responsywności, dokładności i pełnej satysfakcji dotykowej. Producent wyróżnia swoją najnowszą klawiaturę również dzięki funkcji On-The-Fly, która pozwoli dostosować podświetlenie LED RGB w czasie rzeczywistym.

Dzięki tej funkcji sterowania można również uzyskać szybki dostęp do multimediów bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania. To idealne rozwiązanie dla zapalonych graczy. W ten sposób można modyfikować wybrane ustawienia i ciągle pozostawać w rozgrywce.

Cooler Master CK352 to klawiatura mechaniczna, która cechuje się minimalistycznym designem ze standardowym układem klawiszy. Zastosowany w niej panel z piaskowanego aluminium oferuje subtelną estetykę, która ogranicza efekt błysku, a także zapewnia maksymalną wytrzymałość. Klawiatura otrzymała także nakładki w dwóch kolorach: czarnym i szarym. To idealne połączenie, które ma świetnie sprawdzić się zarówno w biurze, jak i w domu.



Klawiatura Cooler Master CK352 trafia właśnie do sprzedaży w cenie sugerowanej 289 zł. Dostępne są wersje z przełącznikami Brown lub Red.