HyperX rozszerza swoją linię słuchawek Stinger o dwa nowe zestawy gamingowe

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company, Inc., ogłosił premierę dwóch nowych zestawów słuchawkowych z serii HyperX Cloud Stinger - HyperX Cloud StingerTM Core + 7.1 oraz HyperX Cloud StingerTM Core Wireless + 7.1. Oba gamingowe zestawy słuchawkowe oferują słuchaczowi dźwięk przestrzenny 7.1 virtual surround sound dzięki oprogramowaniu NGENUITY.

“W HyperX jesteśmy podekscytowani mogąc rozszerzyć nasza linię słuchawek gamingwych Cloud Stinger o dwa nowe modele z dźwiękiem przestrzennym 7.1. To produkty dedykowane dla graczy szukających dobrego połączenia atrakcyjnej ceny z wysoką jakością” – mówi Bianca Walter, Business manager w HyperX na region EMEA. „W czasie, gdy studenci, rodzice i gracze spędzają czas w domu na pracy i graniu w dużo większym stopniu niż dotychczas, rozszerzyliśmy swoje portfolio słuchawek z linii Stinger o bardziej przystępne cenowo modele.”

Zestawy słuchawkowe - HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 oraz Cloud Stinger Core wireless + 7.1 oferują wirtualny dźwięk przestrzenny, aby zagwarantować bardziej dogłębne doświadczenie z grania. Przetworniki kierunkowe 40mm zapewniają wysoką jakość dźwięku połączoną z doskonałą precyzją umiejscowienia jego źródła. Lekka konstrukcja obu zestawów Stinger Core + 7.1 sprawia, że słuchawki ważą poniżej 245 gram. Oba zestawy posiadają stalowe suwaki do regulacji wielkości i dopasowania ich do głowy gracza, intuicyjny potencjometr regulacji głośności umiejscowiony na muszli słuchawki oraz funkcję wyciszenia mikrofonu przed podniesienie go do pozycji pionowej.

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 uwalnia graczy od kabli przez wykorzystanie dobrej jakości połączenia bezprzewodowego 2.4Ghz. Dzięki zasięgowi 20 metrów i wytrzymałości baterii szacowanej na 17 godzin użytkowania, słuchawki oferują długą rozgrywkę nieograniczoną przewodami w przystępnej cenie.

Dostępność

Gamingowe zestawy słuchawkowe Cloud Stinger Core + 7.1 są wsparte 2-letnią gwarancją. Zestawy słuchawkowe obecnie dostępne są w sieciach sklepów internetowych X-Kom oraz RTV EURO AGD. Sugerowana przez producenta cena produktów to odpowiednio:

• Cloud Stigner Core 7.1 – 249 PLN

• Cloud Stinger Core Wireless 7.1 – 419 PLN