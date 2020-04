Huawei Watch GT 2e – smartwatch dla aktywnych

Huawei Watch GT 2e – najnowszy sportowy smartwatch marki zaprezentowany podczas oficjalnej premiery pod koniec marca – właśnie trafił do regularnej sprzedaży w rekomendowanej cenie 699 zł. Do 26 kwietnia będzie można go kupić w zestawie z inteligentną wagą Huawei AH100. Huawei Watch GT 2e otrzymał też nową aktualizację – możliwość pomiaru saturacji Sp02, czyli poziomu nasycenia krwi tlenem, która pozwala monitorować i zapobiegać niedotlenieniu organizmu.

Pełnię możliwości Huawei Watch GT 2e daje połączenie go z aplikacją Huawei Zdrowie, która umożliwia zbieranie informacji z zegarka, analizowanie ich oraz przeglądanie. Inteligentna waga AH100, która dostępna jest w zestawie ze smartwatchem do 26 kwietnia, może zostać połączona z urządzeniem w aplikacji Zdrowie, dzięki czemu użytkownik otrzymuje pogłębione informacje o swojej kondycji i aktywności fizycznej.

Huawei Watch GT 2e został również zaktualizowany o nową funkcję pomiaru saturacji krwi Sp02, czyli nasycenia krwi tlenem. Jest to jeden z ważniejszych pomiarów wydajności organizmu i pozwala kontrolować poziom zmęczenia, którego nie można dostrzec gołym okiem, a dzięki temu zoptymalizować trening. Poziom nasycenia krwi tlenem powinien utrzymywać się na poziomie 90-100% - wynik poniżej tej normy grozi hipoksemią, czyli niedotlenieniem organizmu. Na ryzyko niedotlenienia najbardziej narażone są osoby prowadzące intensywny tryb życia, osoby uprawiające wspinaczkę wysokogórską, osoby starsze, a nawet ludzie, którzy mają problem z chrapaniem w nocy.

Huawei Watch GT 2e jest dostępny w sklepach: ABFoto, Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom, Play, Orange, T-Mobile, Plus oraz w internetowym sklepie Huawei – huawei.pl. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Huawei oraz u poszczególnych partnerów akcji. Sprzedaż premierowa z inteligentną wagą w zestawie potrwa do 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Osoby, które kupią Huawei Watch GT 2e w sklepie internetowym Huawei – huawei.pl, mogą rozłożyć płatność na 20 dogodnych rat 0%. Aby to zrobić, po wybraniu sposobu płatności, wystarczy wypełnić wniosek, poczekać na weryfikację przez pożyczkodawcę oraz potwierdzenie umowy, a następnie sfinalizować transakcję. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://shop.huawei.com/pl/zostanwdomu.html.

Uniwersalny design i 100 trybów sportowych

Huawei Watch GT 2e to zegarek stworzony z myślą o osobach aktywnych i pragnących zadbać o swoje zdrowie. Wytrzymały pasek wykonany z fluoroelasteru i duży, czytelny ekran AMOLED o średnicy 46 mm zapewniają komfort użytkowania w każdych warunkach.

Huawei Watch GT 2e obsługuje rekordowe 100 trybów sportowych, między innymi bieganie, bieżnia, rower, pływanie, triathlon, spacer czy trening wolny. 15 trybów jest wgranych, a pozostałe 85 można dodać z poziomu zegarka (po aktualizacji oprogramowania). Wybrany przez użytkownika dodatkowy tryb treningu zostaje automatycznie dodany do ulubionych trybów sportowych w urządzeniu. Smartwatch śledzi również ćwiczenia wykonywane w domu, takie jak na przykład stepper, joga, crossfit, taniec, trening tułowia czy ćwiczenia na drążku. Huawei Watch GT 2e monitoruje też tętno, spalane kalorie, dystans czy tempo. Zegarek jest wodoodporny i spełnia standard 5 ATM, dzięki czemu można korzystać z niego podczas pływania.

Wydajność i innowacyjność

Huawei Watch GT 2e na jednym ładowaniu pracuje około 2 tygodni, a przy włączonym GPS – do 30 godzin. Inteligentny zegarek pozwala na przechowywanie do 500 utworów muzycznych, dzięki czemu podczas treningów nie trzeba zabierać ze sobą telefonu. Umożliwia też wykonywanie zdjęć, na przykład w trybie samowyzwalacza, z użyciem smartwatcha i smartfona.

Zdrowie pod kontrolą

Huawei Watch GT 2e wyposażony jest w technologię TruSeen™ 3.5, która umożliwia całodobowe monitorowanie tętna. Zegarek powiadomi użytkownika, gdy jego tętno w ciągu 10 minut będzie nieregularne lub na nieodpowiednim poziomie. Funkcja TruSleep™ 2.0 monitoruje czas i fazy snu oraz diagnozuje powszechne problemy ze snem i wskazuje sposoby jak sobie z nimi radzić. Technologia TruRelax™ pomaga kontrolować poziom stresu w ciągu dnia oraz proponuje ćwiczenia oddechowe pozwalające się zrelaksować. W Huawei Watch GT 2e – poprzez aplikację Huawei Zdrowie – można również uruchomić funkcję pozwalającą na kontrolowanie cyklu menstruacyjnego u kobiet.